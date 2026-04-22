Doble fiesta cuartetera en San Juan: llegan El Loco Amato y Eugenia Quevedo con la LBC

Dos de los números más convocantes del cuarteto, el Loco Amato y Euge Quevedo, desembarcarán en la provincia. Aún no hay detalles sobre la venta de entradas.

El Loco Amato y la Euge Quevedo llegarán con todo su cuarteto a San Juan.

La provincia de San Juan se prepara para vivir un mes a puro ritmo cordobés con la llegada de dos grandes exponentes del cuarteto. En semanas distintas, pero con el mismo escenario como punto de encuentro, se presentarán Cristian "El Loco" Amato y La Banda de Carlitos junto a Eugenia Quevedo.

image Ambos espectáculos serán durante el mes de junio en La Sala del Sol. El primero en subir al escenario de la Sala del Sol será el “Loco” Amato, histórico referente del género y exintegrante de bandas emblemáticas como La Fiesta y Trulalá. Su presentación está prevista para la primera semana de junio, donde desplegará un repertorio cargado de clásicos.

En tanto, hacia el cierre del mes será el turno de LBC junto a Eugenia Quevedo, quienes llegan en un gran momento artístico, consolidándose como una de las propuestas más fuertes del cuarteto actual.

Desde la organización por el momento no brindaron detalles sobre el valor de las entradas ni la fecha de inicio de la venta.

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