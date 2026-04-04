    • 4 de abril de 2026 - 11:42

    Domingo de Pascuas a puro folclore, la propuesta de la Difunta Correa para cerrar el fin de semana largo

    El evento denominado “Peñitas en La Difunta” se realizará este Domingo de Pascuas en el paraje. Música, danza y una propuesta imperdible para cerrar el fin de semana largo de una manera distinta.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un año más la Difunta Correa fue uno de los sitios más visitado por promesantes, devotos y turistas durante Semana Santa. Como broche de oro para lo que fue un fin de semana más que exitoso en el paraje, este Domingo de Pascuas se llevará a cabo una peña a puro folclore, con música y danza para disfrutar en familiar.

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    La grilla de artistas es más que interesante. Le estarán poniendo su voz al Domingo de Pascuas en la Difunta la artista Paola Hascher, el Duo Díaz Heredia, Materia Prima y el Nano Rodríguez, quienes realizarán interpretaciones de distintas canciones que invitarán a bailar y ponerle todo el ritmo.

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    La música contará con la compañía de la danza. La Academia del Santuario Difunta Correa y los miembros de la Escuela de Danza Folclórica “Difunta Correa” serán los responsables de la danza, llevando propuestas vistosas para el disfrute de todos los presentes.

    De esta manera el paraje culminará lo que fue una Semana Santa cargada de actividades, con distintos talleres y propuestas dispuestas para los miles de promesantes que se hicieron presente, con una mayor concentración durante el Viernes Santo, fecha elegida para las promesas y pedidos a la santa popular que sigue cumpliendo ante sus fieles.

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    La Peñita de la Difunta Correa invita a disfrutar de las nuevas instalaciones del paraje durante el último día del fin de semana largo, siendo sin duda una actividad para disfrutar entre amistades y en familiar.

    El dato sobre la Peñita en La Difunta Correa

    Esta previsto que inicie sobre las 12 horas del domingo 5 de abril, en la Plaza del Promesante, con la presencia de artistas de Vallecito como de la provincia.

    La entrada es libre y gratuita. Se recomienda llevar reposeras o sillas para una mayor comodidad en la plaza.

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