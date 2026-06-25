El fenómeno del anime sacude a San Juan: "Bleach: La Calamidad" llega por primera vez al cine

El desenlace de la historia no se limitará a replicar el papel. El mismísimo creador de la obra, Tite Kubo, colaboró activamente en la producción aportando secuencias inéditas y detalles argumentales que nunca llegaron a publicarse en las páginas del cómic original, enriqueciendo sustancialmente el cierre de la saga.

2. Un formato mixto diseñado para el cine

No se trata de un largometraje tradicional, sino de una experiencia audiovisual compacta de 86 minutos. El evento fusiona la proyección en gran pantalla de la trilogía de capítulos iniciales de la última entrega junto con un reportaje exclusivo donde el equipo de dirección y el autor revelan las claves de su desarrollo.

3. Ventaja exclusiva frente a la televisión

Esta proyección funciona como un pase de acceso anticipado muy cotizado. La estrategia de distribución en salas permitió a los seguidores de la región disfrutar de los episodios antes de su lanzamiento regular en las plataformas de streaming, un movimiento comercial agresivo que replica el éxito en taquilla de fenómenos como Demon Slayer.