    • 25 de junio de 2026 - 06:53

    El fenómeno del anime sacude a San Juan: "Bleach: La Calamidad" llega por primera vez al cine

    El histórico cierre de la saga se proyecta desde el jueves 25, con tres episodios exclusivos y material inédito de su creador, Tite Kubo.

    Los fans del anime y el manga celebran este estreno en las salas de cine del país

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La comunidad otaku de San Juan festeja. "Bleach: Guerra Sangrienta de Mil Años - La Calamidad" aterriza el 25 de junio en los cines de San Juan, en estreno nacional. Y la alegría de los fans del anime y el manga no es exagerada, puesto que es la primera vez en la historia de la franquicia, que Bleach debutará en las salas de Argentina.

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    El inicio del fin en el cine local

    La distribuidora Bf Distribution confirmó que este lanzamiento exclusivo presentará los primeros tres episodios de la cuarta y última temporada de la serie animada japonesa.

    El largometraje no es solo una recopilación ordinaria, sino una experiencia diseñada minuciosamente para el cine. Además del contenido animado, la función incluye material exclusivo detrás de cámaras donde participan el célebre creador del manga, Tite Kubo, junto al director principal Tomohisa Taguchi y el director Hikaru Murata, quienes analizan los secretos de la producción.

    Un estreno esperado

    La locura que rodea a este evento tiene una explicación muy clara para los amantes de la animación japonesa: es el clímax definitivo de una de las obras más influyentes de la industria. El arco de la Guerra Sangrienta de los Mil Años retrata la encarnizada batalla final entre los Shinigami (segadores de almas) y los Quincy.

    En esta entrega, bautizada como "The Calamity", la destrucción total amenaza la Sociedad de Almas cuando el villano Yhwach irrumpe con éxito en el Palacio Real. Tras la caída del Rey de las Almas, la realidad misma comienza a desmoronarse, obligando a antiguos rivales a pactar una tregua desesperada.

    Para la comunidad de San Juan, tener la oportunidad de experimentar este nivel de animación y acción representa un hito cultural impulsado por el propio fandom, que durante años esperó ver a Ichigo Kurosaki en la pantalla grande.

    La productora destaca el sombreado y los efectos de iluminación digital que los fans podrán apreciar en el cine

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    5 claves de Bleach: la calamidad

    • 1. Revelaciones que el manga dejó fuera

      El desenlace de la historia no se limitará a replicar el papel. El mismísimo creador de la obra, Tite Kubo, colaboró activamente en la producción aportando secuencias inéditas y detalles argumentales que nunca llegaron a publicarse en las páginas del cómic original, enriqueciendo sustancialmente el cierre de la saga.

    • 2. Un formato mixto diseñado para el cine

      No se trata de un largometraje tradicional, sino de una experiencia audiovisual compacta de 86 minutos. El evento fusiona la proyección en gran pantalla de la trilogía de capítulos iniciales de la última entrega junto con un reportaje exclusivo donde el equipo de dirección y el autor revelan las claves de su desarrollo.

      3. Ventaja exclusiva frente a la televisión

      Esta proyección funciona como un pase de acceso anticipado muy cotizado. La estrategia de distribución en salas permitió a los seguidores de la región disfrutar de los episodios antes de su lanzamiento regular en las plataformas de streaming, un movimiento comercial agresivo que replica el éxito en taquilla de fenómenos como Demon Slayer.

    • 4. Foco en el misterio del Rey de las Almas

      Las descripciones oficiales anticipan que el núcleo narrativo de este especial profundizará en el origen y las incógnitas que rodean al Soul King, la deidad mística que sostiene el equilibrio entre los diferentes mundos y cuyo destino desata el colapso de la realidad.

    • 5. Un tono mucho más oscuro y adulto

      A diferencia de la adaptación televisiva de la década de los 2000, esta entrega destaca por su crudeza visual. Debido al alto nivel de violencia gráfica y la intensidad de los combates contra los Quincy, los complejos cinematográficos debieron catalogar la función bajo una restricción orientada a mayores de 13 años.

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