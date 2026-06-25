    • 25 de junio de 2026 - 19:52

    El gesto de Antonela Roccuzzo para ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela

    La esposa de Lionel Messi compartió un emotivo mensaje en sus historias de Instagram uniéndose a la campaña para ayudar a los venezolanos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Antonela Roccuzzo utilizó sus redes sociales para manifestar su apoyo a las víctimas de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela en las últimas horas. A través de sus historias de Instagram, la rosarina compartió un mensaje de solidaridad y difundió una campaña de ayuda para los afectados.

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    “Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos”, escribió junto a un enlace titulado “Ayuda para Venezuela”.

    Además, alentó a sus millones de seguidores a sumarse a la iniciativa. “Les dejo este link para quienes puedan y quieran ayudar”, agregó en la publicación.

    La esposa de Lionel Messi se sumó así a las numerosas figuras internacionales que utilizaron sus plataformas para visibilizar la emergencia humanitaria y promover distintas campañas solidarias destinadas a asistir a los damnificados.

    Su mensaje llegó pocas horas después de que un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudiera el país caribeño, con epicentro cerca de la ciudad de Morón. El sismo provocó escenas de pánico, evacuaciones masivas y daños estructurales en distintas zonas, incluida Caracas.

    Mientras continúan las tareas de rescate y asistencia, Antonela eligió expresar públicamente su apoyo y colaborar en la difusión de herramientas para canalizar la ayuda hacia las personas afectadas por la catástrofe.

    Hay al menos 188 muertos y 1520 heridos por los terremotos en Venezuela

    Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela dejaron un saldo devastador: al menos 188 personas murieron, más de 1520 resultaron heridas y los equipos de rescate continúan trabajando contrarreloj para encontrar sobrevivientes entre los edificios derrumbados.

    Mientras el Gobierno reportó 157 desaparecidos, registros ciudadanos elevan esa cifra a más de 38.000 casos. La comunidad internacional ya comenzó a movilizar ayuda humanitaria, con aportes del FMI, el envío de rescatistas desde Estados Unidos y mensajes de apoyo de distintos países.

    Residentes buscan entre los escombros de las casas dañadas durante un terremoto y varias réplicas que azotaron La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. (Foto: AP Foto/Pedro Mattey)

    Residentes buscan entre los escombros de las casas dañadas durante un terremoto y varias réplicas que azotaron La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. (Foto: AP Foto/Pedro Mattey)

    El canciller argentino, Pablo Quirno, aseguró que el Gobierno trabaja junto a otros países para coordinar asistencia a Venezuela tras los terremotos y remarcó que la prioridad inmediata son las tareas de rescate.

    “Venezuela necesita rescatistas. Estamos reuniendo todos esos recursos para ponerlos a disposición y que ellos determinen la mejor manera de utilizarlos”, afirmó al aire deTN.

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