El gesto de Antonela Roccuzzo para ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela

Antonela Roccuzzo utilizó sus redes sociales para manifestar su apoyo a las víctimas de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela en las últimas horas. A través de sus historias de Instagram, la rosarina compartió un mensaje de solidaridad y difundió una campaña de ayuda para los afectados.

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“Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos”, escribió junto a un enlace titulado “Ayuda para Venezuela”.

Además, alentó a sus millones de seguidores a sumarse a la iniciativa. “Les dejo este link para quienes puedan y quieran ayudar”, agregó en la publicación.

La esposa de Lionel Messi se sumó así a las numerosas figuras internacionales que utilizaron sus plataformas para visibilizar la emergencia humanitaria y promover distintas campañas solidarias destinadas a asistir a los damnificados.

Su mensaje llegó pocas horas después de que un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudiera el país caribeño , con epicentro cerca de la ciudad de Morón. El sismo provocó escenas de pánico, evacuaciones masivas y daños estructurales en distintas zonas, incluida Caracas.

Mientras continúan las tareas de rescate y asistencia, Antonela eligió expresar públicamente su apoyo y colaborar en la difusión de herramientas para canalizar la ayuda hacia las personas afectadas por la catástrofe.

Hay al menos 188 muertos y 1520 heridos por los terremotos en Venezuela

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela dejaron un saldo devastador: al menos 188 personas murieron, más de 1520 resultaron heridas y los equipos de rescate continúan trabajando contrarreloj para encontrar sobrevivientes entre los edificios derrumbados.

Mientras el Gobierno reportó 157 desaparecidos, registros ciudadanos elevan esa cifra a más de 38.000 casos. La comunidad internacional ya comenzó a movilizar ayuda humanitaria, con aportes del FMI, el envío de rescatistas desde Estados Unidos y mensajes de apoyo de distintos países.

Residentes buscan entre los escombros de las casas dañadas durante un terremoto y varias réplicas que azotaron La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. (Foto: AP Foto/Pedro Mattey)

Residentes buscan entre los escombros de las casas dañadas durante un terremoto y varias réplicas que azotaron La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. (Foto: AP Foto/Pedro Mattey)

El canciller argentino, Pablo Quirno, aseguró que el Gobierno trabaja junto a otros países para coordinar asistencia a Venezuela tras los terremotos y remarcó que la prioridad inmediata son las tareas de rescate.

“Venezuela necesita rescatistas. Estamos reuniendo todos esos recursos para ponerlos a disposición y que ellos determinen la mejor manera de utilizarlos”, afirmó al aire deTN.