El legado de Sabina y Serrat revive en San Juan: homenaje entre amigos y versiones propias

Bajo el sugerente título de “19 días y 500 noches…”, el próximo sábado 28 de marzo el Teatro Municipal de San Juan se convertirá en el escenario de un encuentro musical que rinde homenaje a las trayectorias de dos grandes de la música: Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina .

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Al frente del espectáculo está la banda mendocina Sienvolando, integrada por Pablo Riquero (voz, guitarra, flauta traversa), Paito Figueroa (pianos, teclados, guitarras y coros), Marcelo Sánchez (bajo eléctrico) y Pablo Quiroga (batería y percusión), quienes invitaron a subir a escena a un puñado de amigos y artistas sanjuaninos .

El proyecto, que comenzó a gestarse el año pasado en Mendoza y que cuenta con la dirección musical de Figueroa (exdirector de la música de la Vía Blanca y el Carrusel en la Fiesta Nacional de la Vendimia), llegará a la provincia tras una exitosa temporada en el Teatro Plaza, como primera estación de una gira nacional.

Sienvolando se recorta del mapa de las bandas tributo. La banda no busca calcar grabaciones originales ni mimetizarse con las voces y hasta los looks de los españoles, sino apropiarse de su poética y reinterpretarla, a su estilo.

" La cosa es que nosotros no hacemos exactamente un tributo porque no copiamos las canciones tal cual son, sino que hacemos nuestras propias versiones ; no es como se suele hacer en los tributos, que se copia fielmente el tema original", explicó Riquero a DIARIO DE CUYO.

Esta búsqueda se traslada también a la puesta en escena, que apuesta por la sobriedad y la conexión directa con el público. "El espectáculo está sobre todo apuntado a lo artístico, a lo tímbrico, a lo musical. No usamos ni pantallas ni cosas visuales. Solamente somos nosotros tocando y compartiendo, más como un grupo de amigos con la gente", añadió el músico.

Encuentro con amigos en el Teatro Municipal

La presentación tendrá un tinte especial, ya que Riquero cuenta con una larga historia de afectos en la provincia, forjada desde sus épocas con el Grupo Vida en los años 90. Esa red de amistades se traducirá en "invitados de lujo" que subirán al escenario para intervenir en el repertorio. “Para nosotros es un honor que estén ahí con nosotros”, valoró Riquero.

Se trata de Lucio Flores, Luciano Gutiérrez, Ale Segovia y también Ricardo Dillon, exfutbolista y entrenador, quien además de ser el nexo con la productora local, tendrá su momento en el micrófono. Según anticipó Pablo, los sanjuaninos participarán de forma alternada en diferentes temas, para confluir todos juntos en un gran final compartido.

"Va a ser una noche compartida, solo nosotros tocando y compartiendo con ellos, con el público, como un grupo de amigos… va por ahí el espectáculo”, ratificó antes de resaltar el compromiso con la propuesta.

“Es bueno que la gente sepa que va a ver un espectáculo serio, no es algo que está armado así nomás. Hace tiempo que venimos ensayando, nos ha ido muy bien en Mendoza… Nos lo hemos tomado con mucho respeto, con el respeto que merece esta música", declaró.

El repertorio: clásicos adaptados

Seleccionar las canciones de dos grandes de la música popular como Serrat y Sabina no fue tarea sencilla. El criterio de selección se basó en la popularidad de las piezas, pero también en su adaptabilidad al formato de la banda.

"Fuimos barajando un montón de títulos y fueron quedando los que mejor se adaptaban a esta formación, porque entre los dos han tenido formaciones muy orquestadas. Hemos tenido que adaptar el repertorio a esta formación, donde somos cuatro", comentó Riquero.

De este modo, los asistentes pueden esperar un recorrido por hitos ineludibles como Mediterráneo, Contigo, Fiesta y, por supuesto, el tema que da nombre al show. Será una noche para confirmar que las buenas historias, cuando se cuentan cantando, siempre encuentran un nuevo matiz para emocionar.

Datos del show: