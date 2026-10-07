El legado de Soda Stereo resuena en un sinfónico-coral, con color sanjuanino

El Complejo La Superiora recibirá la propuesta musical de New Beats, que fusionará tecnología con voces y cuerdas.

Las canciones de Soda Stereo sonarán en formato electro sinfónico coral, en el complejo La Superiora.

El Complejo La Superiora ya se prepara para recibir una de las apuestas musicales más fuertes de este año. El 7 de noviembre recibirá el show de New Beats Band, que rinde homenaje a Soda Stereo. Junto a talentos locales, fusionará la energía del rock con arreglos sinfónicos y corales.

"Soda. Electro Sinfónico Coral” contará con la participación estelar del Ensamble Orquesta San Juan, bajo la dirección musical de Luis Querales, y el Ensamble Vocal Magisterium, dirigido por Nahuel Vázquez. Ambos llevarán a escena istrumentos tradicionales, voces y tecnología de vanguardia, para repasar los grandes éxitos de la inolvidable banda que lideró Gustavo Cerati.

New Beats en concierto (foto gentileza Christ Jamin) Show con fin solidario Más allá de su innegable atractivo artístico, el concierto tiene un fuerte sentido solidario. Parte de la recaudación obtenida será destinada a FUNDAME (fundación que ayuda a niños con cáncer y hemofilia).

La cita en el complejo La Superiora La cita será el 7 de noviembre, a las 20:30 h en el Complejo La Superiora. Las localidades ya se encuentran disponibles a través de la plataforma digital EntradaWeb: