El radioteatro revive en el Teatro del Bicentenario con "Los perros de San Diego"

La obra del elenco La Esquina llega a la Sala Auditórium con una historia de nostalgia de los '70.

La comedia dramática “Los perros de San Diego”, escrita y dirigida por Eduardo Ávila, regresa a la escena local, por primera vez en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Tras su paso por salas independientes, la obra sobre el radioteatro, del elenco La Esquina, propone un viaje nostálgico hacia la época dorada de la radiofonía de los años '70.

“La obra se estrenó el 15 de noviembre del año pasado, salió del taller anual que hacemos los días sábados en la Sala TeS. Luego la presentamos en la convocatoria del Teatro del Bicentenario y la seleccionaron para la programación de este año”, comentó a DIARIO DE CUYO Eliana Acosta sobre este importante salto al polo cultural dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, que entusiasma a todos sus integrantes.

La asistente de dirección también destacó como "muy interesante" la estructura narrativa dual de la propuesta: “Es que, en realidad, hay dos historias en una, porque ves la historia de la radio y el radioteatro que se va haciendo en simultáneo".

LPDSD_1 La obra es fruto del taller anual del elenco La Esquina Un viaje a épocas de radioteatro La trama se sumerge en las entrañas de una emisora emblemática que, en plena década del 70, enfrenta una crisis económica que amenaza con silenciar sus famosos radioteatros. "En medio de la incertidumbre, la desesperada búsqueda de una solución obliga a la dirección a tomar decisiones drásticas que pondrán en jaque no solo la continuidad del programa, sino también la lealtad y el destino de quienes lo hacen posible", dice la sinopsis.

Pero más allá del conflicto dramático sobre la lealtad y el paso del tiempo, “Los perros de San Diego” funciona como un puente generacional. Para los adultos mayores, es una cita con la memoria de aquellas tardes frente al receptor; y para los jóvenes, una oportunidad de conocer un mundo previo a la era del streaming. “Es una obra que nos va a llevar a los años dorados de la radio, donde se sentaba toda la familia alrededor de una radio y al otro día estaban pendientes de que siguiera la historia”, subrayó Acosta el valor didáctico y emocional de la pieza.