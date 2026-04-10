    • 10 de abril de 2026 - 17:10

    El radioteatro revive en el Teatro del Bicentenario con "Los perros de San Diego"

    La obra del elenco La Esquina llega a la Sala Auditórium con una historia de nostalgia de los '70.

    Los perros de San Diego, del taller de La Esquina Teatro.

    "Los perros de San Diego", del taller de La Esquina Teatro.

    Foto:

    Por Estela Ruiz M.

    La comedia dramática “Los perros de San Diego”, escrita y dirigida por Eduardo Ávila, regresa a la escena local, por primera vez en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Tras su paso por salas independientes, la obra sobre el radioteatro, del elenco La Esquina, propone un viaje nostálgico hacia la época dorada de la radiofonía de los años '70.

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    “La obra se estrenó el 15 de noviembre del año pasado, salió del taller anual que hacemos los días sábados en la Sala TeS. Luego la presentamos en la convocatoria del Teatro del Bicentenario y la seleccionaron para la programación de este año”, comentó a DIARIO DE CUYO Eliana Acosta sobre este importante salto al polo cultural dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, que entusiasma a todos sus integrantes.

    La asistente de dirección también destacó como "muy interesante" la estructura narrativa dual de la propuesta: “Es que, en realidad, hay dos historias en una, porque ves la historia de la radio y el radioteatro que se va haciendo en simultáneo".

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    La obra es fruto del taller anual del elenco La Esquina

    La obra es fruto del taller anual del elenco La Esquina

    Un viaje a épocas de radioteatro

    La trama se sumerge en las entrañas de una emisora emblemática que, en plena década del 70, enfrenta una crisis económica que amenaza con silenciar sus famosos radioteatros. "En medio de la incertidumbre, la desesperada búsqueda de una solución obliga a la dirección a tomar decisiones drásticas que pondrán en jaque no solo la continuidad del programa, sino también la lealtad y el destino de quienes lo hacen posible", dice la sinopsis.

    Pero más allá del conflicto dramático sobre la lealtad y el paso del tiempo, “Los perros de San Diego” funciona como un puente generacional. Para los adultos mayores, es una cita con la memoria de aquellas tardes frente al receptor; y para los jóvenes, una oportunidad de conocer un mundo previo a la era del streaming. “Es una obra que nos va a llevar a los años dorados de la radio, donde se sentaba toda la familia alrededor de una radio y al otro día estaban pendientes de que siguiera la historia, subrayó Acosta el valor didáctico y emocional de la pieza.

    El elenco, conformado por Daniela Carrozzo, Carlos Bazán, Verónica Godoy, Daniel Perkosky, María Fernanda Fonzalida, Juan Manuel Cuello y Rosa Páez, asume el desafío de debutar en este prestigioso complejo. Para muchos de sus integrantes, pisar la Sala Auditórium representa un hito en su carrera: “El Teatro del Bicentenario es algo muy importante para los sanjuaninos. Si bien nosotros con otras obras ya hemos estado varias veces, para estos actores será la primera vez que actuarán allí”, señaló la asistente de dirección.

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    "Los perros de San Diego", sobre el mundo del radioteatro, está escrita y dirigida por Eduardo Ávila

    La cita con La Esquina

    • Obra: Los perros de San Diego

    • Libro y dirección: Eduardo Ávila

    • Día: Sábado 11 de abril

    • Hora: 21:30 h

    • Lugar: Sala Auditórium – Teatro del Bicentenario

    • Entradas: $12.000. Disponibles en boletería del teatro (lunes a viernes de 9:30 a 14:00 h y sábados de 9:30 a 14:00 h) y de forma online a través de TuEntrada

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