El rock, el folclore y el pop se unen para ayudar al baterista Matías Inostroza con un recital imperdible

La solidaridad de la comunidad musical sanjuanina no tiene límites. Tras la colecta solidaria organizada por familiares y amigos, y la realización del festival “Fuerza Mati”, que se hizo hace una semana en el Conte Grand, una nueva movida para ayudar a Matias Inostroza tendrá lugar esta semana. Será el viernes 10 de abril y contará con una amplia presencia de artistas de distintos géneros.

Cuando el folclore es excusa para el crecimiento de una comunidad: la historia de la Academia India Mariana y su década en El Abanico

El evento denominado “Festival Inostroza” busca seguir con la colecta de fondos para costear las operaciones que necesita el músico, tras las heridas sufridas luego de un siniestro vial que tuvo con su moto en marzo. En esta oportunidad, artistas y bandas de distintos géneros se unirán en escena en un gran acto de solidaridad.

La grilla estará integrada por Menor ( rock ), Vía 66 (rock), Lank (rock), Willy H.Trío (rock-blues), Vainilla (rock-blues), Naranja Mañana (pop), Donaires (pop), Tres para Cuyo (folclore), Caile (folclore), Giselle Aldeco (folclore) Na Nota (folclore), Lechu García (folclore). La velada contará con la conducción de Juanjo Recabarren, quien animará cada momento del festival.

“Todo las entradas que se vendan es a total beneficio para darle una mano a Matías en este momento difícil. Hagamos el aguante. Tu presencia suma un montón. Vení con tu familia o amigos a pasar una noche distinta”, destacaron desde la organización del evento.

El evento musical se realizará este viernes 10 de abril, desde las 21 horas, en la Quinta Raíces, ubicada en calle Tascheret a metros de calle 9, en Pocito.

La entrada será de $5.000, a adquirir en la puerta, y el espacio cuenta con estacionamiento disponible para quienes lleguen hasta la quinta.

El siniestro vial que sufrió Matías Inostroza que movilizó la solidaridad de la comunidad artística local

Matías es un reconocido baterista de la provincia, que acompañó hasta antes de su accidente a distintos proyectos musicales del under local como también de otra índole, como por ejemplo La Camerata San Juan, donde estaba a cargo de la percusión.

El siniestro protagonizado por el músico tuvo lugar el pasado jueves 12 de marzo, alrededor de las 14 horas, en la intersección de Avenida Espala y Estado de Israel, en Villa Krause. Según trascendió en su momento, el siniestro se produjo en una esquina con semáforos, donde una motocicleta de 250 cc impactó contra una camioneta, en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

image

A raíz del fuerte impacto, el artista local sufrió heridas de consideración, siendo más graves una fractura en una de sus muñecas y múltiples fracturas en una pierna. Debido a inconvenientes registrados con la obra social y a que la fuente de ingreso del artista es precisamente la música es que la comunidad sanjuanina se unió en distintas acciones para ayudarlo tanto a él y a su entorno a poder costar los gastos que representan tanto la internación como las intervenciones quirúrgicas.