El sanjuanino Leonardo de Los Ríos presenta “Diciembre”, su segundo libro de poesías La presentación será el próximo viernes en el Chalet Cantoni con entrada libre y gratuita.

Leonardo de los Ríos es licenciado en Ciencias Políticas y poeta, quizá una dupla que no suele ser frecuente, pero esta vez sí. En esta oportunidad presenta su segundo libro de poesías “Diciembre”, de la mano de la editorial Clara Beter, el próximo viernes 29 de agosto a las 19.30 en el Chalet Cantoni. Una obra emotiva que no escapa al compromiso social en una nueva manera de hacer poesía.

Se trata de escritos en versos libres de tono cotidiano, del que rescata lo sútil y maravilloso de cada día. Se puede decir que son poemas que se escuchan, se tocan y se huelen. “Diría que en cada verso está la vida, porque amar es eso, poner toda la carne al asador para sentir, para sentirlo cueste lo que cueste”, dice Leo.

Sin duda un mundo de sensaciones y emociones que serán no sólo contadas sino también musicalizadas por Isaías Ibazeta, guitarrísta y cantante.

Contará con la moderación de Gonzalo Robelis Licenciado en periodismo.

‘Me fui de San Juan para escribir en otro cielo que no era el mío, me pasaron muchas cosas juntas y la palabra siempre me acompañó. Por eso llevo tatuado en mi pecho la emoción que me produjo cada verso. Lleva el título de Diciembre porque es cuando algo se cierra para darle comienzo a otra cosa. Mis poemas no le escapan a la ternura y al compromiso social‘, asegura el escritor-.

Leonardo nació en 1989 en San Juan y fue en el 2018 cuando descubrió su amor por la escritura. ‘300 días de sol‘ fue el primer libro de su autoría.

Esta segunda propuesta literaria fue escrita en Buenos Aires donde buscó nuevas formas de escribir y explorar este género.



El dato

Entrada: Libre y gratuita

contacto: Leonardo de Los Rios

WhatsApp: 264- 4858856

Mail: delosriosleonardod@gmail.com