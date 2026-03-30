    • 30 de marzo de 2026 - 22:08

    El Teatro del Bicentenario propone una experiencia espiritual y sonora

    Una intervención artística gratuita en Semana Santa invita a conocer la arquitectura del complejo, junto a la obra de Alessandro Stradella

    El Teatro del Bicentenario ofrecerá una visita especial de jueves a sábado

    El Teatro del Bicentenario ofrecerá una visita especial de jueves a sábado

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de las celebraciones de Semana Santa, el máximo coliseo sanjuanino tendrá diferentes actividades, pero una se recorta de manera especial. Se trata de un itinerario donde la música en vivo acompañará el recorrido por el Teatro del Bicentenario.

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    La obra elegida para este ciclo es “Crocifissione e Morte di Nostro Signore Gesù Cristo”, una pieza del compositor del siglo XVII Alessandro Stradella. La puesta contará con la destacada participación de la cantante y mandolinista Claudia Lepe, acompañada por el pianista Luis Melicchio, quienes guiarán a los asistentes a través de una atmósfera envolvente y solemne.

    A diferencia de los conciertos tradicionales en la sala principal, esta experiencia busca habitar los rincones del teatro, convirtiendo pasillos y estructuras en escenarios vivos. La actividad, de carácter gratuito, tiene una duración estimada de 60 minutos y se presenta como una alternativa para quienes buscan una vivencia que trascienda lo estrictamente religioso, apoyándose en la potencia del arte lírico y la sobriedad del piano.

    Debido a la naturaleza del recorrido, el cupo es limitado para garantizar el clima de recogimiento y la correcta acústica de la intervención. Los interesados en participar deberán asistir con antelación para asegurar su lugar en esta visita especial, que promete redescubrir el emblemático edificio bajo una luz diferente.

    Tomá nota:

    • Título: Crocifissione e Morte di Nostro Signore Gesù Cristo
    • Fechas: Jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril
    • Funciones: Dos turnos diarios, a las 17:30 y 19:00 h
    • Lugar: Teatro del Bicentenario
    • Entrada: Gratuita (cupos limitados). Se requiere presentarse 15 minutos antes del inicio de la función
    • Duración: 60 minutos aproximadamente
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