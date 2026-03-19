El Teatro Sarmiento arranca motores: una temporada para todos los gustos, con destacados nombres y presencia sanjuanina

Con su casa remodelada, el Teatro Sarmiento anunció la temporada 2026 que este año se caracteriza por recibir la programación de Mozarteum, ante el cierre por refacciones del Auditorio Juan Victoria.
Carlos Baute, Kevin Johansen, Jairo, Zoe Gotusso, Axel, Virus y Emanero están en la programación.
Con su casa remodelada, el Teatro Sarmiento anunció la temporada 2026 que este año se caracteriza por recibir la programación de Mozarteum, ante el cierre por refacciones del Auditorio Juan Victoria.
La sala provincial compartió el listado de espectáculos nacionales que vendrán en los distintos meses, que tienen producción privada, además de una importante selección de artistas locales que serán parte de la programación.
De este modo, anunciaron la llegada de Carlos Baute, Kevin Johansen, Jairo, Zoe Gotusso, Axel, Virus, Emanero, Los Abuelos de la nada, Los Tipitos, Los Tekis, Patricia Sosa entre otros.
Además del teatro de la calle Corrientes, con elencos integrados por destacados actores como Luis Brandoni, Luis D’Elia, Diego Peretti o el humor con Pedro Alfonso, José María Listorti. También llegarán Fátima Florez y el Flaco Pailos.
También vendrá Pilar Sordo y habrá tango con el espectáculo Amor a Mores, el regreso de Mauricio Nozica y El Yarco, el talento local con Ale Segovia, institutos de danza y elencos de teatro.
En conferencia de prensa, la directora del Teatro Sarmiento, Karen Achilles, destacó que la temporada 2026 fue diseñada con "una agenda amplia y diversa, que abarca múltiples lenguajes escénicos y una importante cantidad de funciones a lo largo del año, consolidando al teatro como un espacio activo y en permanente movimiento".
Marzo
Alejandra (Martín Rechimuzzi) – 27/03
César Banana Pueyrredón – 29/03
Abril
El Cristo de los Gitanos (Cía. Solange Pinto – San Juan)
Zoe Gotusso – 09/04
Amor a Mores (tango) – 11/04
Hernán Piquín (danza) – 12/04
Experiencia Queen (tributo) – 16/04
Martín Masiello (lírico) – 17/04
Ale Segovia (humor – San Juan)
Guerreras doradas (teatro musical) – 19/04
Los Abuelos de la Nada – 21/04
El Lago de los Cisnes (ballet – Moscow State Ballet) – 22/04
Tupé – Mujeres Audaces (danza – San Juan)
Sobredosis de Soda – 27/04
Latidos (Festejo Día Internacional de la Danza – San Juan)
Kevin Johansen – 30/04
Mayo
Made in Lanús (teatro Bs. As. – con Luis Brandoni) – 10/05
Teatro Negro de Praga (internacional)
Instituto Shariff (danza árabe – San Juan)
Los Tekis
Función de Mozarteum
La casa de Bernarda Alba (Elenco Expresión Contemporánea – San Juan)
Virus – 15/05
El Rey Pelusa – 16/05
Plim Plim (infantil) – 17/05
Una clase especial (teatro Bs. As.)
Fátima Florez
Instituto Duncan (ballet – San Juan)
Tirria (teatro Bs. As. – Capusotto y elenco) – 23/05
Por el placer de volver a verla (teatro Bs. As.)
Coros Nuevos Vientos (San Juan)
Concierto Orquesta UNSJ
David Lebón
Canticuénticos – 31/05
GyT
Junio
Emanero – 05/06
Pim Pau (infantil)
El equilibrista (teatro – Mauricio Ayub)
Gala Municipal – Fundación de San Juan
Jairo Sinfónico (con músicos locales)
Corto Circuito (teatro – Pedro Alfonso, Julieta Poggio)
Patricia Sosa
Tertawa (humor – José María Listorti, Pachu Peña y Sebastián Almada)
Instituto Ballerinas (danza – San Juan)
Instituto Danser (danza – San Juan)
Evocaciones (música)
Julio
Box Urban (danza – local)
Vacaciones en el Sarmiento (programación infantil)
Magic Show (musical)
Fuego latino
Función Mozarteum: Gala lírica con artistas del Teatro Colón
Los Tipitos
Instituto Coppelia (danza – San Juan)
Omega
Global dancer (danza – San Juan)
Agosto
Tributo a Sandro
¿Don qué…? Don Quijote (El Otro Grupo Teatro)
Pilar Sordo
Planeador (homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo)
Cheerleaders
ASAI (Esc. Educación Especial)
Encuentro del Adulto Mayor
Tributo a Pink Floyd
Pailos Sinfónico
Septiembre
Instituto Rocío (San Juan)
El Auténtico Pirulo
Mimo Fest
Conociendo Rusia
Axel
Función de Mozarteum: Tangheto
Certamen Aldanzar
Médico a Palos (Minerva – San Juan)
Octubre
Aniversario de la RIPE (danza clásica)
Carlos Baute
Gabriel Rolón
Voces del rock
El Yarco (Mauricio Nozica)
Camerata de Rosario – Las 4 estaciones
New Beats
Ahyre
La función que sale mal (teatro Bs. As.)
El jefe del jefe (teatro – Diego Peretti y Federico D’Elia)
Destino San Javier
Noviembre
Viví cantando – Festival
Tributo a Roxette
Función de Mozarteum
Diciembre
Pesebre viviente (Escencial)
Convocatoria de danza