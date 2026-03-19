El Teatro Sarmiento arranca motores: una temporada para todos los gustos, con destacados nombres y presencia sanjuanina

Carlos Baute, Kevin Johansen, Jairo, Zoe Gotusso, Axel, Virus y Emanero están en la programación.

Este año el Teatro Sarmiento fue objeto de una importante obra de refuncionalización, remodelación y modernización.

Con su casa remodelada, el Teatro Sarmiento anunció la temporada 2026 que este año se caracteriza por recibir la programación de Mozarteum, ante el cierre por refacciones del Auditorio Juan Victoria.

La sala provincial compartió el listado de espectáculos nacionales que vendrán en los distintos meses, que tienen producción privada, además de una importante selección de artistas locales que serán parte de la programación.

De este modo, anunciaron la llegada de Carlos Baute, Kevin Johansen, Jairo, Zoe Gotusso, Axel, Virus, Emanero, Los Abuelos de la nada, Los Tipitos, Los Tekis, Patricia Sosa entre otros.

Además del teatro de la calle Corrientes, con elencos integrados por destacados actores como Luis Brandoni, Luis D’Elia, Diego Peretti o el humor con Pedro Alfonso, José María Listorti. También llegarán Fátima Florez y el Flaco Pailos.

También vendrá Pilar Sordo y habrá tango con el espectáculo Amor a Mores, el regreso de Mauricio Nozica y El Yarco, el talento local con Ale Segovia, institutos de danza y elencos de teatro.