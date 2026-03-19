    • 19 de marzo de 2026 - 13:49

    El Teatro Sarmiento arranca motores: una temporada para todos los gustos, con destacados nombres y presencia sanjuanina

    Carlos Baute, Kevin Johansen, Jairo, Zoe Gotusso, Axel, Virus y Emanero están en la programación.

    Este año el Teatro Sarmiento fue objeto de una importante obra de refuncionalización, remodelación y modernización.

    Este año el Teatro Sarmiento fue objeto de una importante obra de refuncionalización, remodelación y modernización.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con su casa remodelada, el Teatro Sarmiento anunció la temporada 2026 que este año se caracteriza por recibir la programación de Mozarteum, ante el cierre por refacciones del Auditorio Juan Victoria.

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    La sala provincial compartió el listado de espectáculos nacionales que vendrán en los distintos meses, que tienen producción privada, además de una importante selección de artistas locales que serán parte de la programación.

    De este modo, anunciaron la llegada de Carlos Baute, Kevin Johansen, Jairo, Zoe Gotusso, Axel, Virus, Emanero, Los Abuelos de la nada, Los Tipitos, Los Tekis, Patricia Sosa entre otros.

    Además del teatro de la calle Corrientes, con elencos integrados por destacados actores como Luis Brandoni, Luis D’Elia, Diego Peretti o el humor con Pedro Alfonso, José María Listorti. También llegarán Fátima Florez y el Flaco Pailos.

    También vendrá Pilar Sordo y habrá tango con el espectáculo Amor a Mores, el regreso de Mauricio Nozica y El Yarco, el talento local con Ale Segovia, institutos de danza y elencos de teatro.

    En conferencia de prensa, la directora del Teatro Sarmiento, Karen Achilles, destacó que la temporada 2026 fue diseñada con "una agenda amplia y diversa, que abarca múltiples lenguajes escénicos y una importante cantidad de funciones a lo largo del año, consolidando al teatro como un espacio activo y en permanente movimiento".

    Marzo

    • Alejandra (Martín Rechimuzzi) – 27/03

    • César Banana Pueyrredón – 29/03

    zoeee gotusso

    Abril

    • El Cristo de los Gitanos (Cía. Solange Pinto – San Juan)

    • Zoe Gotusso – 09/04

    • Amor a Mores (tango) – 11/04

    • Hernán Piquín (danza) – 12/04

    • Experiencia Queen (tributo) – 16/04

    • Martín Masiello (lírico) – 17/04

    • Ale Segovia (humor – San Juan)

    • Guerreras doradas (teatro musical) – 19/04

    • Los Abuelos de la Nada – 21/04

    • El Lago de los Cisnes (ballet – Moscow State Ballet) – 22/04

    • Tupé – Mujeres Audaces (danza – San Juan)

    • Sobredosis de Soda – 27/04

    • Latidos (Festejo Día Internacional de la Danza – San Juan)

    • Kevin Johansen – 30/04

    jefe peretti 19

    Mayo

    • Made in Lanús (teatro Bs. As. – con Luis Brandoni) – 10/05

    • Teatro Negro de Praga (internacional)

    • Instituto Shariff (danza árabe – San Juan)

    • Los Tekis

    • Función de Mozarteum

    • La casa de Bernarda Alba (Elenco Expresión Contemporánea – San Juan)

    • Virus – 15/05

    • El Rey Pelusa – 16/05

    • Plim Plim (infantil) – 17/05

    • Una clase especial (teatro Bs. As.)

    • Fátima Florez

    • Instituto Duncan (ballet – San Juan)

    • Tirria (teatro Bs. As. – Capusotto y elenco) – 23/05

    • Por el placer de volver a verla (teatro Bs. As.)

    • Coros Nuevos Vientos (San Juan)

    • Concierto Orquesta UNSJ

    • David Lebón

    • Canticuénticos – 31/05

    • GyT

    jairo 19

    Junio

    • Emanero – 05/06

    • Pim Pau (infantil)

    • El equilibrista (teatro – Mauricio Ayub)

    • Gala Municipal – Fundación de San Juan

    • Jairo Sinfónico (con músicos locales)

    • Corto Circuito (teatro – Pedro Alfonso, Julieta Poggio)

    • Patricia Sosa

    • Tertawa (humor – José María Listorti, Pachu Peña y Sebastián Almada)

    • Instituto Ballerinas (danza – San Juan)

    • Instituto Danser (danza – San Juan)

    • Evocaciones (música)

    Julio

    • Box Urban (danza – local)

    • Vacaciones en el Sarmiento (programación infantil)

    • Magic Show (musical)

    • Fuego latino

    • Función Mozarteum: Gala lírica con artistas del Teatro Colón

    • Los Tipitos

    • Instituto Coppelia (danza – San Juan)

    • Omega

    • Global dancer (danza – San Juan)

    Agosto

    • Tributo a Sandro

    • ¿Don qué…? Don Quijote (El Otro Grupo Teatro)

    • Pilar Sordo

    • Planeador (homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo)

    • Cheerleaders

    • ASAI (Esc. Educación Especial)

    • Encuentro del Adulto Mayor

    • Tributo a Pink Floyd

    • Pailos Sinfónico

    Septiembre

    • Instituto Rocío (San Juan)

    • El Auténtico Pirulo

    • Mimo Fest

    • Conociendo Rusia

    • Axel

    • Función de Mozarteum: Tangheto

    • Certamen Aldanzar

    • Médico a Palos (Minerva – San Juan)

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    Carlos Baute actuará en octubre en el Teatro Sarmiento.

    • Octubre

    • Aniversario de la RIPE (danza clásica)

    • Carlos Baute

    • Gabriel Rolón

    • Voces del rock

    • El Yarco (Mauricio Nozica)

    • Camerata de Rosario – Las 4 estaciones

    • New Beats

    • Ahyre

    • La función que sale mal (teatro Bs. As.)

    • El jefe del jefe (teatro – Diego Peretti y Federico D’Elia)

    • Destino San Javier

    Noviembre

    • Viví cantando – Festival

    • Tributo a Roxette

    • Función de Mozarteum

    Diciembre

    • Pesebre viviente (Escencial)

    • Convocatoria de danza

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