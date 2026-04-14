"El Terremoto", el primer video de la trilogía de Shica Kumbia Nena que combina ritmo con paisajes de San Juan

“La finalidad es poder hacer cumbias que estén atravesadas por una historia, un paisaje, un departamento de San Juan, y los personajes de diferentes lugares” . Así explicó Celeste Castro , la vocalista y la cabeza detrás de Shica Kumbia Nena , la nueva propuesta del proyecto musical que sigue creciendo a pasos agigantados. La apuesta audiovisual demuestra calidad, una gran labor de producción y mucha identidad local.

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Las jornadas de rodaje se realizaron hace unas semanas atrás. En solo dos días y con una ajustada agenda de filmación, lograron captar las maravillas del pueblo calingastino, como también el espíritu de su gente. Celeste, en diálogo con DIARIO DE CUYO, explicó cómo fue el armado de la propuesta que es el puntapié de algo mayor.

La trilogía de cumbia por los departamentos fue una propuesta que presentó la artista local para el Mecenazgo. Si bien la misma no fue elegida dentro de la herramienta estímulo, ese no fue motivo para no llevarla a cabo. “Son tres canciones, una en Barreal que es el video que estrenamos. La intención es grabar la próxima en Valle Fértil y la otra en Jáchal” , detalló Celeste.

La primera entrega es una composición de Manu García, director de teatro sanjuanino que vive en Mendoza y muy amigo de Celeste. Hace más de un año le acercó la propuesta musical que luego la artista estuvo repasando en estudio con Fago. Así, con la canción lista para ver la luz, llegó la hora de poner todo ello en formato audiovisual.

El desafío fue establecer lazos con una comunidad que la artista desconocía por entonces. El nexo fue Mariana Femenía, quien vive en el pueblo y había tenido contacto con Celeste durante la Fiesta Nacional del Sol. Una semana antes del rodaje propiamente dicho la actriz y cantante llegó hasta la localidad cordillerana para definir instalaciones y elegir qué espacios iban a salir en cámara. La colaboración del pueblo fue indispensable, ya que hay una gran participación de niños, adolescentes y adultos en el videoclip, brindándole esa identidad que la líder de Shica Kumbia buscaba.

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Incluso participaron asistentes de Acroansilta, taller de acrobacias del departamento; y Aldumay, un espacio de adultos mayores.

“Entiendo que es importante trabajar con la comunidad, con el territorio. Soy actriz, vengo de ese palo más que nada, y en la música me considero más una intrusa. Me gusta trabajar con la gente, con diversidad de edades y disciplinas”, reflexionó Celeste.

La autogestión como motor de creación

Celeste asegura que la ayuda que podría haber recibido de la mano de Mecenazgo habría sido un gran aporte para el proyecto, pero el no contar con ello no fue un impedimento para concretar la trilogía. Sin embargo, de algún lado debían salir los fondos para costear los gastos del traslado, el pago del equipo encargado del registro audiovisual, los artistas que forman parte del proyecto como los días y las comidas que se compartieron en Barreal.

“Es todo muy autogestivo. Es la primera vez que para este proyecto mío recibo un apoyo económico, en este caso de Cultura de la Provincia, para pagar la gente que filmó y asistencia audiovisual, que es una gran ayuda. Pero siempre estoy haciendo rifas, ferias, vinculándome a distintos emprendimientos para conseguir cosas para las propuestas. Es un trabajo muy estresante pero necesario cuando es autogestivo”, reflexionó Celeste.

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El acompañamiento de su equipo como algunas de las herramientas que propone la provincia a los artistas locales también fueron bienvenidas para que el videoclip sea una realidad. Entre risas Celeste comenta que aun sigue lavando parte de los 70 vestuarios de la FNS que llegaron hasta el pueblo para ser parte de la creación artística.

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El video, que supera las 1.400 visualizaciones en menos de 24 horas, repasa las maravillas del pueblo con un ritmo contagioso que invita al baile. Se pueden ver personajes icónicos de Barreal en las imágenes y paisajes imponentes como tradicionales, como La Pampa del Leoncito. Sin duda, un proyecto audiovisual de gran calidad que deja la vara alta para lo que vendrá de la mano de Shica Kumbia Nena.

Embed - Shica Kumbia Nena Ft. Raba - EL TERREMOTO, peligro hay en tus ojos | Video Oficial

Ficha técnica del video El Terremoto, de Shica Kumbia Nena ft Raba

Canción:

Composición musical : Manuel García Migani, Celeste Castro y Fago

Melodía: Manuel García Migani, Celeste Castro, Raba y Fago

Letra: Manuel García Migani, Raba y Celeste Castro

Voz y coros: Celeste Castro , Raba.

Productor musical : Fago

Productora Ejecutiva: Celeste Castro

Diseño: Fago

Arte de tapa: Pinku

Estudio de grabación: Pichana Records

Mastering y mix: Matias Bazán

Distribución digital: Martin Bustos Nieto

Video clip:

Producción, guión, casting y dirección : Celeste Castro

Dirección de Cámara: Jairo Páez

Coordinación Audiovisual : Emanuel "Negro" Morte

Edición: Candela Esquivel

Asistentes de producción : Leila Rosales, Daiana Ruarte, Quique Rod, Chirola Ahumada.

Asistente de producción en Barreal: Mariana Femenía

Dron: Enrique Pérez , operador Municipalidad de Calingasta

Diseño : Fago

Vestuario: Unidad de préstamos de Fiesta Nacional del sol, Celeste Castro, Nanda Tejidos, Rosa Montosa.

Nails -Art : Lala nails artist

Peinado y color : Fabián Flores Peluquerías

Maquillaje: Celeste Castro, Paula Pujado, Comparsa Samba Barreal

Actores:

Celeste Castro (Shica Kumbia Nena), Raba Algañaraz (Raba), Brian Tello, Alicia Catnich, Hugo Altalivar Neira, Daniel Roco, Hugo Altalivar Neira, Martín Palacios, Leila Rosales, Daiana Ruarte, Chirola Ahumada, Mariana Femenía ,Paula Pujado ,Mariana Ayala, Marisa Herrera, César Peñaloza, Liliana Cortez, Raquel Rodríguez, Carlota Villafaña

Bailarines Pampa del Leoncito y fiesta noche:

Leila Rosales, Daiana Ruarte, Chirola Ahumada, Mariana Femenía

ACROANSILTA / Directora : Mariana Femenía

Acróbatas: Estefania Ortiz- Guadalupe Rodriguez- Francesca Astudillo - Mónica Rojas - Mara Cortez - Caetana Catnich - Astrid Nuñez - Morena Chaparro - Braian Tello - Juana Rubiño- Cibeles Flores- Alicia Catnich - Olivia Flichman - Maitena Verdenelli - Agostina Saavedra - Malena Traversa- Antonia Chaparro - Olivia Saavedra

ADULMAY/ Coordinadora: María de los Ángeles Pacha

Olga Villa, Rosa Pizarro, Liliana Cortez, Cristina Maya, Raquel Rodríguez, Martha Cortes, Vicenta Rojas, Carmen Pinto, Rosa Roja, Isabel Rubilar, Carlota Villafaña, María de los Ángeles Pacha

Taller de Teatro Municipal / Prof: Paula Pujado

Marisa Herrera, Silvia Bustamante, Mariana Ayala, Lihue Arami Ayala Johnson, Paula Pujado

COMPARSA SAMBA BARREAL / Director: Juan Mauricio Parras

Bianca Valentina Romero Maíz, Jeremías Castillo Valdez, Josefina Castillo Valdez, Carlos Medina Rodríguez, Nahiara Medina, Marina Flores Saravia, Angel Rojas, Selena Naomi Taritolay, Ismael Herrera Roco, Lisi Valentina Pérez, Braian Saavedra, Sofía Inés Parra, Josué Herrera, Fátima Jofré, Juan Mauricio Parra, Diego Escolar, Ignacio Lopez Balaguer, Pablo Diaz Recio, Silvana Esther Pizzarro.