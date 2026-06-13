Elon Musk, el primer billonario de la historia: a cuánto llega su increíble patrimonio

En una publicación reciente en su propia red social, Elon Musk se lamentó: “Quienquiera que haya dicho que ‘el dinero no compra la felicidad’ sabía muy bien de lo que hablaba”. Ahora, la persona más rica del mundo podrá poner a prueba esa afirmación aún más al sumar un nuevo hito a su historial: convertirse en el primer billonario de la historia .

Las acciones de SpaceX abrieron a USD 150 cada una, un 11% por encima de su precio de salida a bolsa, tras comenzar a cotizar en Nueva York el viernes. Esto otorgó a la empresa de cohetes e inteligencia artificial fundada por Musk una valoración cercana a los US$2 billones. Como resultado, su fortuna ascendió a la antes inimaginable cifra de casi USD 1,05 billones , según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. Esa riqueza es más de tres veces superior a la de la segunda persona más rica del mundo, el cofundador de Google Larry Page . La jornada del viernes terminó con el Índice mencionado en USD 971.000 millones.

Hace menos de una década que el índice de riqueza de Bloomberg registró por primera vez una fortuna superior a USD 100.000 millones, un umbral que Musk superó ampliamente en 2020. Desde entonces, domina los rankings de riqueza mundial, primero gracias al espectacular desempeño bursátil de Tesla y posteriormente por el entusiasmo de los inversores por Space Exploration Technologies —nombre oficial de SpaceX —, que hoy figura entre las empresas más valiosas del planeta.

Una fortuna de USD 1 billón —equivalente aproximadamente al producto interno bruto de Suiza— desafía cualquier comparación . Steve Cohen , quien ganó USD 3.400 millones el año pasado como el gestor de fondos de cobertura mejor remunerado del mundo, necesitaría mantener ese ritmo durante casi 300 años para alcanzar una cifra similar. Cada uno de los 14 hijos de Musk ocuparía el puesto 29 entre las personas más ricas del mundo si heredara una parte igual de su patrimonio.

“No estamos hablando de riqueza generacional”, afirmó Dan Walter, consultor independiente en compensaciones. “Estamos hablando de infinito”.

Se trata de un momento decisivo para Musk, de 54 años, cuya riqueza ya lo ha convertido en una de las figuras más poderosas y controvertidas del mundo. Tampoco ha dudado en utilizar su fortuna para impulsar sus objetivos: compró Twitter en 2022 para combatir lo que definió como “el virus de la mentalidad woke”, financió un chatbot de inteligencia artificial alineado con gran parte de su visión del mundo y contribuyó con importantes donaciones para ayudar a Donald Trump a regresar a la Casa Blanca para un segundo mandato.

Los más de US$291 millones que destinó a las elecciones federales de 2024 representan menos del 0,03% de su patrimonio actual, el equivalente a una donación de US$291 para una persona con un patrimonio de USD 1 millón.

Altibajos

Aun así, el recorrido de Musk no estuvo exento de dificultades.

La compra de Twitter en 2022 lo obligó a vender más de US$15.000 millones en acciones de Tesla, contribuyendo a una fuerte caída de los títulos de la automotriz en un momento en que muchos consideraban que la valoración era excesiva. Además, un juez de Delaware anuló el paquete de compensación de US$56.000 millones que Musk había negociado en 2018, después de que varios accionistas presentaran una demanda. A esto se sumó su participación en el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump y su apoyo a movimientos políticos marginales, factores que alejaron a potenciales compradores y afectaron las ventas de Tesla.

Sin embargo, Musk logró sortear esos desafíos. Twitter, posteriormente rebautizada como X, vio aumentar el valor de sus datos gracias al auge de la inteligencia artificial y terminó fusionándose con xAI, su startup de IA. Tesla trasladó su sede de California a Texas y el año pasado ganó una apelación que permitió a Musk conservar su paquete salarial original, además de acceder a un nuevo plan de compensación que podría alcanzar hasta US$1 billón si la compañía cumple determinados objetivos. Mientras tanto, los inversores de Tesla han dejado en segundo plano la caída de las ventas de vehículos para concentrarse en proyectos futuros como los robotaxis y los robots Optimus.

SpaceX se disparó

Aunque el ascenso de Musk a la categoría de biillonario se debe principalmente a SpaceX, la empresa con sede en Starbase, Texas, que fundó en 2002, fue Tesla la que impulsó inicialmente su avance en la clasificación mundial de las grandes fortunas. Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos con sede en Austin, del que Musk sigue siendo el principal accionista, acumulan una revalorización cercana al 35.000% desde su salida a bolsa en 2010.

Sin embargo, el dominio de SpaceX en el mercado de lanzamientos orbitales y el crecimiento de Starlink, su servicio de internet satelital lanzado en 2019, atrajeron cada vez más el interés de los inversores. Valorada en unos USD 100.000 millones en una ronda de financiación de 2021, la compañía alcanzó una valoración cercana a USD 1 billón en febrero después de fusionarse con xAI y la red social X. El grupo combinado, que ahora ostenta el récord de la mayor oferta pública inicial de la historia tras recaudar USD 75.000 millones, representa más del 70% del patrimonio neto de Musk.

La fortuna de Musk sigue siendo en gran medida teórica, ya que posee pocos activos fuera de sus participaciones en sus propias empresas, según el índice de riqueza de Bloomberg. Una venta significativa de acciones en cualquiera de sus compañías podría afectar negativamente sus valoraciones de mercado.

Aun así, Tesla y SpaceX cuentan con planes de compensación que otorgan a Musk, director ejecutivo de ambas empresas, paquetes adicionales de acciones si alcanzan ambiciosos objetivos financieros y operativos. Si se cumplieran todas esas metas, el valor combinado de ambos programas rondaría los USD 1,8 billones.