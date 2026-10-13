Emanuel Ortega rompió el silencio tras su separación de Julieta Prandi: "No estoy bien, pero ya va a pasar"

Luego del enorme revuelo mediático que generó la confirmación de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, el músico rompió el silencio y dio sus primeras declaraciones públicas. Visiblemente afectado y desde la puerta de su domicilio, el cantante pidió comprensión a la prensa y apeló al respeto por su privacidad en este complejo momento personal.

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En un breve diálogo con un cronista del programa SQP (América), el artista dejó en claro su malestar por la exposición mediática de la ruptura.

“Es algo triste y quiero conservarlo en el ámbito de lo privado. Esto es muy antipático, pero no estoy de ánimo para hablar. Les pido disculpas, sepan entender”, expresó el músico.

Al ser consultado sobre su estado anímico actual, Ortega fue categórico: “Estoy como puedo, no estoy bien, pero ya va a pasar”. Finalmente, remarcó que respeta el trabajo de los periodistas, pero insistió en no alimentar el raid mediático: “Es algo privado entre dos personas”.

El comunicado con el que Julieta Prandi anunció el final

La confirmación de la ruptura causó gran sorpresa en el ambiente del espectáculo, ya que la pareja llevaba seis años de relación y se habían casado hace menos de un mes.

Fue la propia modelo y conductora quien eligió sus redes sociales para dar a conocer la noticia y explicar que la decisión de poner fin al vínculo fue suya:

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió Prandi en sus plataformas digitales.

El sorpresivo desenlace de una de las parejas más consolidadas de la farándula argentina continúa generando repercusiones, mientras ambos intentan atravesar el duelo sentimental fuera del foco de las cámaras.