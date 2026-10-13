    • 13 de octubre de 2026 - 20:38

    Emanuel Ortega rompió el silencio tras su separación de Julieta Prandi: "No estoy bien, pero ya va a pasar"

    El músico habló por primera vez tras la confirmación de la ruptura. Pidió preservar la intimidad del momento, a menos de un mes de haber celebrado su casamiento y tras seis años de relación.

    images
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luego del enorme revuelo mediático que generó la confirmación de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, el músico rompió el silencio y dio sus primeras declaraciones públicas. Visiblemente afectado y desde la puerta de su domicilio, el cantante pidió comprensión a la prensa y apeló al respeto por su privacidad en este complejo momento personal.

    Leé además

    Walter Vilches, el cantante lírico sanjuanino, en medio de un gran sueño que toca con sus manos. 

    De Caucete a Nueva York: Walter Vilches avanzó en el concurso de la Metropolitan Opera

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Juan Pablo Jofré, durante la presentación de Tangofonus en Alemania, en septiembre pasado.

    El sanjuanino Juan Pablo Jofré, cerca de otra candidatura al Grammy

    "Quiero conservarlo en el ámbito de lo privado"

    En un breve diálogo con un cronista del programa SQP (América), el artista dejó en claro su malestar por la exposición mediática de la ruptura.

    “Es algo triste y quiero conservarlo en el ámbito de lo privado. Esto es muy antipático, pero no estoy de ánimo para hablar. Les pido disculpas, sepan entender”, expresó el músico.

    Al ser consultado sobre su estado anímico actual, Ortega fue categórico: “Estoy como puedo, no estoy bien, pero ya va a pasar”. Finalmente, remarcó que respeta el trabajo de los periodistas, pero insistió en no alimentar el raid mediático: “Es algo privado entre dos personas”.

    El comunicado con el que Julieta Prandi anunció el final

    La confirmación de la ruptura causó gran sorpresa en el ambiente del espectáculo, ya que la pareja llevaba seis años de relación y se habían casado hace menos de un mes.

    Fue la propia modelo y conductora quien eligió sus redes sociales para dar a conocer la noticia y explicar que la decisión de poner fin al vínculo fue suya:

    “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió Prandi en sus plataformas digitales.

    El sorpresivo desenlace de una de las parejas más consolidadas de la farándula argentina continúa generando repercusiones, mientras ambos intentan atravesar el duelo sentimental fuera del foco de las cámaras.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Greta Gerwig llevará nuevamente Narnia al cine con una historia centrada en el origen del universo fantástico.

    Narnia está de regreso: el primer tráiler revela el origen del mundo mágico y abre una nueva era para la saga

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Noches de rock. Los hijos de Bocha Sokol y Coti Sorokin traerán su música a San Juan. 

    Herencia y rock en San Juan: los hijos de Coti y Sokol toman el escenario

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Lucas Bongiovanni continúa buscando su sueño junto a Emilia Attías. 

    Es mi sueño: el sanjuanino Lucas Bongiovanni sigue en carrera con Emilia Attías

    Por Estela Ruiz M.
    RJ Mitte interpretó a Walter White Jr. durante las cinco temporadas de Breaking Bad.

    Confirmaron que RJ Mitte, actor de Breaking Bad, murió por suicidio a los 34 años

    Por Redacción Diario de Cuyo