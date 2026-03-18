En el Museo Franklin Rawson no solo se mira: lanzaron talleres anuales para grandes y chicos

Te contamos cuáles son las propuestas y cuándo es la pre inscripción online. Los cupos son limitados.

El Museo Franklin Rawson ofrecerá más de una decena de propuestas para niños y adultos

El Museo Franklin Rawson lanzó su cartelera anual de talleres, una selección con variadas temáticas destinadas tanto al público adulto como a los niños. Dictados por referentes locales en cada especialidad, estos talleres se llevarán a cabo a lo largo del 2026 en las mismas instalaciones del Museo.

Pintura y escultura, ilustración y creatividad, son algunas de las temáticas que abordarán los pequeños. Por otra parte, los mayores -desde 18 años en adelante- podrán optar por talleres de lectoescritura y dibujo de la figura humana, por citar un par.

Con cupos limitados, la preinscripción online tendrá lugar el 20 de marzo a las 12 h, mientras que la misma deberá ser ratificada de manera presencial en la recepción del Museo, el miércoles 25 de marzo, de 13 a 19 h. El costo único de inscripción es de $12.000 y las clases darán comienzo en abril.

El formulario online para la preinscripción estará disponible en la bio del museo, el día 20 de marzo, a partir de las 12:00 h.

Para mayor información, comunicarse telefónicamente al 0264 420-0598 o bien, de manera presencial, de martes a domingo de 12:00 a 20:00 h.