    • 18 de marzo de 2026 - 19:01

    En el Museo Franklin Rawson no solo se mira: lanzaron talleres anuales para grandes y chicos

    Te contamos cuáles son las propuestas y cuándo es la pre inscripción online. Los cupos son limitados.

    El Museo Franklin Rawson ofrecerá más de una decena de propuestas para niños y adultos

    El Museo Franklin Rawson ofrecerá más de una decena de propuestas para niños y adultos

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Museo Franklin Rawson lanzó su cartelera anual de talleres, una selección con variadas temáticas destinadas tanto al público adulto como a los niños. Dictados por referentes locales en cada especialidad, estos talleres se llevarán a cabo a lo largo del 2026 en las mismas instalaciones del Museo.

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    Pintura y escultura, ilustración y creatividad, son algunas de las temáticas que abordarán los pequeños. Por otra parte, los mayores -desde 18 años en adelante- podrán optar por talleres de lectoescritura y dibujo de la figura humana, por citar un par.

    Con cupos limitados, la preinscripción online tendrá lugar el 20 de marzo a las 12 h, mientras que la misma deberá ser ratificada de manera presencial en la recepción del Museo, el miércoles 25 de marzo, de 13 a 19 h. El costo único de inscripción es de $12.000 y las clases darán comienzo en abril.

    Para mayor información, comunicarse telefónicamente al 0264 420-0598 o bien, de manera presencial, de martes a domingo de 12:00 a 20:00 h.

    * TALLERES PARA NIÑOS

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    Taller de cuentos, arte y movimiento expresivo

    • Destinatarios: chicos de 3 y 4 años
    • Días y horarios: lunes, de 17:00 a 18:30 h
    • Inicio de clases: 13 de abril
    • Dictado por: Micaela Berbari Luluaga
    • Propósito: Potenciar la imaginación y curiosidad, explorar el cuerpo y las emociones a través de cuentos, canciones de arte, dramatización y juego.

    Yoga y teatro

    • Destinatarios: Para chicos de 8 a 12 años
    • Días y horarios: martes, de 18 a 20 h
    • Dictado por: Juliana Magalevsky
    • Propósito: Descubrir las emociones y las maneras de poder expresar a través de técnicas teatrales y yoga; y armado de secuencias.

    Creatividad vivencial

    • Destinatarios: niños de 4 a 6 años
    • Días y horarios: martes, de 18:00 a 19:30 h
    • Inicio de clases: 14 de abril
    • Dictado por: Adriana Simone
    • Propósito: Despertar la mirada y la actitud creadora desde temprana edad, con el fin de naturalizar los diversos lenguajes artísticos con las obras del museo, a través de experiencias lúdicas.

    Ilustración de personajes y mundos

    • Destinatarios: niños de 7 a 12 años
    • Días y horarios: miércoles, de 18:00 a 20:00 h
    • Inicio de clases: 15 de abril
    • Dictado por: Lina Piaggio
    • Propósito: Creación de personajes originales y el mundo morfológico al que pertenecen, a través de la ilustración, explorando la forma plana o tridimensional, la línea, el color, en un espacio libre de inteligencia artificial.

    Pintura y Escultura

    • Destinatarios: niños de 9 a 12 años
    • Días y horarios: jueves, de 18:30 a 20:30 h
    • Inicio de clases: 16 de abril
    • Dictado por: Ariela Quiroga y Jorge Mereles
    • Propósito: Estimular un encuentro con la forma, el espacio y el color a través de la manipulación de técnicas pertinentes a ambos lenguajes y uso de distintos materiales.

    * TALLERES PARA ADULTOS

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    El camino del artista

    • Días y horarios: lunes, de 15:30 a 17.30 h
    • Inicio de clases: 13 de abril
    • Dictado por: Gabriela Camilleri
    • Propósito: Conectar o desbloquear la creatividad a través de la escritura terapéutica, meditación y técnicas vivenciales, basándose en el libro “El camino del artista”, de Julia Cameron.

    Lectoescritura

    • Días y horarios: lunes, de 18:00 a 20:00 h
    • Inicio de clases: 13 de abril
    • Dictado por: Leticia Gutiérrez
    • Propósito: Desarrollar y experimentar desde la propia inventiva un modo particular de escribir y vivenciar la literatura. Para personas con y sin experiencia.

    Dibujo de figura humana

    • Días y horarios: martes, de 17:00 a 19:00 h
    • Inicio de clases: 14 de abril
    • Dictado por: Alberto Sánchez
    • Propósito: abordar técnicas generales de dibujo de la figura humana con modelo vivo. Dirigido a personas con conocimientos previos.

    El arte de ilustrar

    • Días y horarios: jueves, de 18:00 a 20:00 h
    • Dictado por: Lucas Aguirre
    • Inicio de clases: 16 de abril
    • Propósito: Dirigido a ilustradores, dibujantes, profesionales de disciplinas relacionadas a las artes visuales y gráficas. Para personas con conocimientos comprobables (portfolio, web, Instagram, etc)

    Trama y urdimbre

    • Días y horarios: viernes, de 17:00 a 19:00 h
    • Inicio de clases: 17 de abril
    • Dictado por: Pablo Martín Pulido
    • Propósito: Explorar distintas posibilidades de entramados con materiales diversos, para la realización de obras bi y tridimensionales, usando técnicas textiles tradicionales en bastidor o telar.

    Dibujo y pintura

    • Días y horarios: viernes, de 18:00 a 20:00 h
    • Inicio de clases: 17 de abril
    • Dictado por: Analía Russo
    • Propósito: Trabajar en la observación y producción a partir del entorno artístico del museo.
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