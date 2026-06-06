    • 6 de junio de 2026 - 20:32

    Enamoradísima, Jujuy Jiménez dijo: "sí quiero"

    La modelo reveló en streaming que el acto se llevó a cabo en una capilla salteña, en un ritual íntimo, a seis meses de noviazgo.

    Jujuy Jimenez dijo que hicieron una ceremonia íntima en una capillita de El Alfarcito.&nbsp;

    Jujuy Jimenez dijo que hicieron una ceremonia íntima en una capillita de El Alfarcito. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Sofía Jujuy Jiménez sorprendió al revelar en redes que contrajo matrimonio con Gustavo Hormaechea durante una escapada secreta a Salta. Entre otras cosas, la modelo, panelista y conductora contó que ratificó su amor y compromiso mediante un ritual sumamente reservado e íntimo en un pequeño templo norteño.

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    El inesperado anuncio surgió de forma espontánea en un ciclo de transmisión digital, donde la modelo detalló que el emotivo pacto ocurrió en una pintoresca capilla de la localidad de El Alfarcito. Durante este encuentro privado, la pareja intercambió sortijas.

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    Ante el revuelo ocasionado en las plataformas digitales, la propia conductora se encargó de disipar las dudas sobre la legitimidad del acontecimiento. Sofía dejó en claro que el evento carece de validez ante la ley o la Iglesia tradicional.

    La sortija exhibida, lejos de ser una joya de compromiso tradicional obsequiada por el empresario salteño, fue en realidad un regalo familiar que sirvió de accesorio para sellar la promesa: anillos con la figura del infinito.

    Fue un 'casamiento' simbólico para nosotros dos. En mi mente, en mi mundo, ya es mi marido Fue un 'casamiento' simbólico para nosotros dos. En mi mente, en mi mundo, ya es mi marido

    Pese a las bromas de sus colegas sobre su estatus civil formal, la protagonista defendió la trascendencia sentimental de esta unión espiritual, proyectándola como el preludio de un enlace definitivo. Aunque de cara al registro civil la modelo continúa legalmente soltera, ella prefiere sostener la convicción interna de que en su mente ya convive con un esposo, transformando un rincón norteño en el escenario de un plan que proyectan consolidar de manera formal en los próximos años.

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