ETI 2026: Santa Lucía se prepara para el gran abrazo milonguero

El compás del 2x4 vuelve a marcar el pulso de San Juan. Por segundo año consecutivo, la provincia será la sede del Encuentro de Tangueros del Interior (ETI), una de las citas más federales y autogestionadas del país. Los próximos 20, 21 y 22 de marzo recibirá a delegaciones de diferentes puntos del país.
Los organizadores esperan el arribo de unos 400 tangueros, quienes contarán con la musicalización de más de doce DJs especializados a lo largo de las tres jornadas.
Este "bis" tanguero tiene como raíz el éxito rotundo de la última edición del ETI, realizada en marzo de 2025 en la provincia, logrando que San Juan recupere un protagonismo que no tenía desde hace años.
Santa Lucía, escenario de tangueros
El departamento de Santa Lucía se transformará en una inmensa pista de baile. La organización, liderada por Elvira Ortiz (Asociación de Milongueros de San Juan), confirmó que el epicentro de las actividades será el Club del Centro Comercial e Industrial de Santa Lucía. Allí se llevarán a cabo la mayoría de los encuentros, excepto uno, pero que no saldrá del departamento.
Se trata de la Milonga Callejera, que trasladará al ETI a la plaza departamental de Santa Lucía, la única instancia que es abierta a toda la comunidad sanjuanina, que puede acercarse a mirar y, por qué no, a bailar también.
Tres días a puro ocho y firulete
El cronograma está diseñado para no dar respiro a los zapatos de baile:
El viernes 20 arrancará con las acreditaciones y una "milonga de bienvenida" bajo la temática de "Pijamada", en el salón del club santaluceño.
El sábado 21, la actividad se trasladará a la plaza principal de Santa Lucía para la tradicional milonga callejera -de 17:00 a 19:00 h- cerrando la noche con la "milonga de gala" y el emotivo "bautismo etiano", destinado a las nuevas incorporaciones del ETI.
El domingo 22 se despedirá a los visitantes con un asado de camaradería y una maratón de baile que se extenderá hasta la medianoche, en el medio de la cual se realizará el tradicional "pase de bandera" a la próxima sede.
Tango y Turismo
Al coincidir con un fin de semana largo, la organización busca potenciar el perfil turístico de la provincia: los asistentes recibirán información sobre paisajes locales para visitar y serán agasajados con productos regionales, incluyendo las infaltables semitas sanjuaninas.