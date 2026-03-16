ETI 2026: Santa Lucía se prepara para el gran abrazo milonguero

Alrededor de 400 tangueros de distintos puntos del país serán parte de este encuentro, que tendrá lugar del 20 al 22 de marzo.

El compás del 2x4 vuelve a marcar el pulso de San Juan. Por segundo año consecutivo, la provincia será la sede del Encuentro de Tangueros del Interior (ETI), una de las citas más federales y autogestionadas del país. Los próximos 20, 21 y 22 de marzo recibirá a delegaciones de diferentes puntos del país.

Los organizadores esperan el arribo de unos 400 tangueros, quienes contarán con la musicalización de más de doce DJs especializados a lo largo de las tres jornadas.

Este "bis" tanguero tiene como raíz el éxito rotundo de la última edición del ETI, realizada en marzo de 2025 en la provincia, logrando que San Juan recupere un protagonismo que no tenía desde hace años.

image Una de las postales que dejó el ETI 2025 Santa Lucía, escenario de tangueros El departamento de Santa Lucía se transformará en una inmensa pista de baile. La organización, liderada por Elvira Ortiz (Asociación de Milongueros de San Juan), confirmó que el epicentro de las actividades será el Club del Centro Comercial e Industrial de Santa Lucía. Allí se llevarán a cabo la mayoría de los encuentros, excepto uno, pero que no saldrá del departamento.

Se trata de la Milonga Callejera, que trasladará al ETI a la plaza departamental de Santa Lucía, la única instancia que es abierta a toda la comunidad sanjuanina, que puede acercarse a mirar y, por qué no, a bailar también.