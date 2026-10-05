Facundo Moyano habló con Moria Casán tras reencontrarse con Candela Arizaga en España

Facundo Moyano rompió el silencio tras la difusión de un video en el que aparece junto a Candela Arizaga en Madrid y habló con Moria Casán sobre el reencuentro. El dirigente le aseguró a la conductora que ambos están juntos en España y que atraviesan un buen momento sentimental.

Facundo Moyano estuvo 11 días en el hotel donde investigan un posible encuentro con Candela Arizaga

Moria contó en su programa que mantuvo una conversación privada con Moyano y decidió compartir algunos de los mensajes que recibió. Según relató, el exdiputado le confirmó que él y Arizaga están enamorados y quieren continuar juntos .

“Estamos enamorados y contentos. Nos sentimos libres”, fue una de las frases que, según Moria, le envió Moyano desde España. Además, se refirió al estado emocional de la joven y aseguró: “Candela llora todos los días y queremos estar juntos” .

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la restricción de acercamiento que pesa sobre Moyano en Argentina en el marco de la causa judicial iniciada tras el episodio ocurrido en agosto.

Ante la aparición de las imágenes de ambos juntos en Madrid, Moyano sostuvo que no está incumpliendo la medida porque se encuentran fuera del territorio argentino . “No estamos violando ninguna perimetral porque no rige en territorio extranjero”, fue la explicación que, según Moria, le dio el dirigente.

El video que generó la repercusión muestra a Moyano y Arizaga juntos en un restaurante de Madrid. Las imágenes comenzaron a circular durante el fin de semana y volvieron a poner el foco sobre la relación entre ambos.

Facundo Moyano habló con La One desde España. Sus declaraciones en #LaMañanaConMoria.@lamanianamoria pic.twitter.com/iqwCYwucTM — eltrece (@eltreceoficial) October 5, 2026

La causa que enfrenta Moyano

El conflicto entre Facundo Moyano y Candela Arizaga comenzó el 4 de agosto, cuando la joven salió del edificio donde vivía el exdiputado y fue vista corriendo por la zona de Belgrano.

Moyano fue detenido y posteriormente quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Tras recuperar la libertad, la Justicia estableció distintas pautas de conducta, entre ellas una prohibición de acercamiento y comunicación con Arizaga.

En septiembre, además, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad imputó a Moyano por desobediencia, luego de que surgieran sospechas sobre un supuesto encuentro con Arizaga en un hotel de Buenos Aires pese a la restricción.

La Justicia confirmó que el dirigente estuvo alojado en el establecimiento entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, mientras que las cámaras del lugar fueron entregadas para su análisis. También se realizó un peritaje de los teléfonos celulares de ambos, que detectó coincidencias de señal en celdas cercanas al hotel durante distintos momentos.