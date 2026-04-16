    • 16 de abril de 2026 - 10:09

    Falleció un reconocido artista argentino luego de atravesar una dura enfermedad

    Su vida estuvo dedicada al rte.

    Luto. Imagen ilustrativa.-
    Luto. Imagen ilustrativa.-

    Foto:

    Falleció el artista Rodolfo Insaurralde, Personalidad Destacada de Corrientes. Tras dar una dura batalla por su vida, falleció ayer el artista pictórico, mundialmente conocido Rodolfo Insaurralde, declarado por Ley 6609 “Personalidad Destacada de la Provincia de Corrientes”.

    Leé además

    Loan Peña.

    A dos meses del juicio por Loan: cómo será, quiénes son los 17 imputados
    Aataque a machetazos en Corrientes.

    Corrientes: le pidió a su hijastro que bajara la música, fue atacado a machetazos y lo ahorcó hasta matarlo

    “Nacido y formado en la ciudad de Goya, embajador de esa ciudad, de la provincia de Corrientes y de Argentina, en cada punto del mundo que le toca visitar. En mérito a su intachable y extensa trayectoria, reconociéndolo como un ejemplo artístico para las generaciones presentes y futuras, resaltando, asimismo su valioso aporte al crecimiento y difusión de la cultura de Corrientes en el mundo entero”, se señalaba en dicha ley.

    Tras vencer las consecuencias del Covid 19, Insaurralde recibió su diploma en la Legislatura provincial, con la presencia de legisladores provinciales de todas las bancadas políticas y no dudó en compartir su sabiduría y técnicas a todos los artistas de Corrientes, en una charla abierta y gratuita.

    corr
    Rodolfo Insaurralde personalidad destacada de Corrientes.

    Rodolfo Insaurralde personalidad destacada de Corrientes.

    El artista había nacido un 7 de octubre de 1963, en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, Argentina, estudió en la Escuela Normal Nacional Mixta Dr. Mariano I. Loza – Goya – Corrientes; y se capacitó en arte, en la Escuela Municipal goyana.

    Luego parte hacia Misiones donde participa del Taller de arte de Otaño, y en 1987 llega a Buenos Aires invitado a exponer en la Galería "El Baldaquino". Seducido por el creciente movimiento cultural de esta gran ciudad, la adopta como su lugar de residencia, hasta la actualidad, en donde también dicta clases en su Centro Cultural Goya.

    El artista creaba desde sus conocimientos y desde su percepción OBRAS HIPERREALISTAS, todas ellas pinturas al óleo al más puro estilo de los clásicos. Fue mundialmente reconocido y se lo recordará como perfeccionista, carismático y solidario.

    Casado con Héctor, su pareja de más de 40 años, Rodolfo Insaurralde fue un embajador de la provincia en cada país que le tocó exponer.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El sector Noroeste del Parque de Mayo será el escenario para las noches de cine organizadas por DIARIO DE CUYO.

    ¡A preparar la reposera! DIARIO DE CUYO llega con dos noches de cine gratuito al Parque de Mayo

    Por Fabiana Juarez
    La agenda cultural de San Juan incluye la banda tributo Experiencia Queen. 

    Agenda cultural de San Juan: un lindo programa para mitad de semana

    Los estrenos de cine en San Juan para esta semana incluyen opciones para toda la familia.

    Estrenos de cine en San Juan: una cartelera renovada con historias de fe, drama y terror

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La Expo Geek de mayo tendrá como gran protagonista a Goku y todo su multiverso. 

    5° edición de la Expo Geek: el mágico universo del coleccionismo regresa a San Juan

    Por Estela Ruiz M.