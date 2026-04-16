Falleció un reconocido artista argentino luego de atravesar una dura enfermedad

Falleció el artista Rodolfo Insaurralde , Personalidad Destacada de Corrientes . Tras dar una dura batalla por su vida, falleció ayer el artista pictórico, mundialmente conocido Rodolfo Insaurralde, declarado por Ley 6609 “Personalidad Destacada de la Provincia de Corrientes”.

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“Nacido y formado en la ciudad de Goya, embajador de esa ciudad, de la provincia de Corrientes y de Argentina, en cada punto del mundo que le toca visitar. En mérito a su intachable y extensa trayectoria, reconociéndolo como un ejemplo artístico para las generaciones presentes y futuras, resaltando, asimismo su valioso aporte al crecimiento y difusión de la cultura de Corrientes en el mundo entero”, se señalaba en dicha ley.

Tras vencer las consecuencias del Covid 19, Insaurralde recibió su diploma en la Legislatura provincial, con la presencia de legisladores provinciales de todas las bancadas políticas y no dudó en compartir su sabiduría y técnicas a todos los artistas de Corrientes, en una charla abierta y gratuita.

El artista había nacido un 7 de octubre de 1963, en la ciudad de Goya , provincia de Corrientes, Argentina, estudió en la Escuela Normal Nacional Mixta Dr. Mariano I. Loza – Goya – Corrientes; y se capacitó en arte, en la Escuela Municipal goyana.

Luego parte hacia Misiones donde participa del Taller de arte de Otaño, y en 1987 llega a Buenos Aires invitado a exponer en la Galería "El Baldaquino". Seducido por el creciente movimiento cultural de esta gran ciudad, la adopta como su lugar de residencia, hasta la actualidad, en donde también dicta clases en su Centro Cultural Goya.

El artista creaba desde sus conocimientos y desde su percepción OBRAS HIPERREALISTAS, todas ellas pinturas al óleo al más puro estilo de los clásicos. Fue mundialmente reconocido y se lo recordará como perfeccionista, carismático y solidario.

Casado con Héctor, su pareja de más de 40 años, Rodolfo Insaurralde fue un embajador de la provincia en cada país que le tocó exponer.