Fans de Los Enanitos Verdes: entre un récord histórico y un doloroso adiós

El universo del rock en español vive hoy una dualidad difícil de transitar . Por un lado, el orgullo de ver a Los Enanitos Verdes alcanzar la cima máxima del streaming en Spotify . Por otro, el profundo luto por la partida de Felipe Staiti , el eterno guitarrista de la gran banda mendocina.

Hace apenas unos días, los fans, celebraron un enorme hito. La versión de Los Enanitos Verdes de Lamento Boliviano (incluida en su disco Big Bang, de 1994) superó mil millones de reproducciones en Spotify. Este logro posicionó al combo como la primera banda de rock argentino en ingresar al exclusivo "Billions Club" , consolidando el tema como un verdadero himno latinoamericano que trasciende generaciones.

“Felicitaciones a los nuevos miembros de "Spotify Billions Club”, publicó la plataforma junto a la imagen del grupo.

Todavía resonaban los festejos, cuando trascendió una lamentable noticia, de esas que nadie quiere escuchar: el lunes pasado, la guitarra de Felipe Staiti se apagó para siempre . Y la pena los inundó a todos. No era una despedida más, se marchaba el cofundador de Los Enanitos Verdes, el hombre que mantuvo viva la llama desde que Marciano Cantero lo precedió.

Para muchos, la triste noticia inevitablemente eclipsó la alegría del récord de reproducciones de Lamento Boliviano. Otros, sin embargo, prefirieron quedarse con lo mejor: la idea de que Felipe quizás pudo recibir esa alegría antes de partir; o, al menos, que fue una despedida a la altura. En ese arco se sucedieron los mensajes en las redes sociales, donde Los Enanitos Verdes volvió a sonar fuerte, entre aplausos y lágrimas.

Sentido adiós

El deceso de Staiti, a los 64 años, ha generado un tremendo impacto. El músico falleció en el Hospital Italiano de Mendoza tras una complicación de salud que se agravó rápidamente. Según los informes médicos, el cuadro de fiebre alta con el que ingresó el pasado domingo derivó en una hemorragia masiva y generalizada que resultó irreversible.

lamento felipe Felipe Staiti condujo la banda desde el fallecimiento de Marciano Cantero

Staiti no solo fue el guitarrista virtuoso y cofundador del grupo en 1979; tras la partida de Cantero, en septiembre de 2022, asumió el rol de vocalista, sosteniendo el legado de la banda en los escenarios de todo el continente. Una misión casi imposible que llevó a muy buen puerto, con altura y respeto.

De Mendoza al Billions Club de Spotify

Paradójicamente, este dolor coincide con el momento de mayor reconocimiento digital para Los Enanitos Verdes, consolidando a Lamento Boliviano como un verdadero himno latinoamericano que atraviesa generaciones.

Es historia conocida que no es un tema compuesto por la banda que condujo Cantero, sino que pertenece a sus comprovincianos, Alcohol Etílico. Fue compuesta por Natalio Faingold y Raúl Federico Gómez bajo el título "Soy como una roca" y vio la luz en 1987 en el disco Envasado en origen.

Vecinos de tierra y con músicos en común, "Los Enanitos..." decidió grabarla, con una versión propia que vio las bateas en 1994, como segundo corte de Big Bang, su séptimo álbum de estudio. Fue un bombazo. La trascendencia fue tal que, en 2019, por ejemplo, figuras del género urbano como Bad Bunny y J Balvin rindieron homenaje a la obra invitando a Cantero a participar en su álbum Oasis.

Hoy, mientras las métricas de Spotify confirman que esta versión ya es eterna y global, los corazones de millones de "borrachos y locos" alrededor del mundo se quedan un poco más huérfanos.