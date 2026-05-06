Feria Internacional de Artesanías: la ruta del sabor ¿cuánto cuesta?

Sin dudas, quienes asisten a la Feria Internacional de Artesanías –que concluirá su XXXI edición el próximo fin de semana- son admiradores de las piezas únicas creadas por los artesanos, pero, además, muchos visitantes aprovechan para degustar o llevar a casa algunas delicias que año a año se dan cita en el encuentro.

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Apenas al ingresar, quienes se acercan al Costanera Complejo Ferial tienen dos “tentaciones”, a la izquierda, el truck de fiambres y quesos , y a la derecha, el de shawarma , otro clásico de la Feria. Pero no son los únicos. Y si bien en las distintas carpas hay otras delicias para probar y aprovechar –como productos regionales de diferentes departamentos de la provincia, por ejemplo- esos dos y un par más son “clásicos” que la gente sabe que encontrará en el predio. El gran stand de chocolates , con su irresistible despliegue de variedades, y el puesto de baklava , son los otros dos.

La Chacra está antes del ingreso del sector de carpas, afuera, a la izquierda. Viene desde hace varios años de Escobar, Buenos Aires. Ofrece variedad de quesos y fiambres, y también sánguches, además de otros productos, como aceite de oliva, aceitunas y miel. Hay precios por unidad y promociones.

Por ejemplo, la promo de 1 salamín picado fino, 1 picado grueso, un trozo de queso y un pan casero cuesta $15.000.

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La “vedette” del truck es el salame ahumado, que cuesta $14.000 cada uno, pero no se quedan atrás las hormas de queso gouda saborizados, a $15.000. Además, hay quesos de campo estilo Holanda, a $26.000 el kilo (ya viene trozado, hasta media horma). Y para los que quieren probar ahí mismo, sanguchitos de salame y queso a 2 por $10.000.

Fiambres artesanales de San Juan

En la carpa de San Juan (al centro), hay un puesto de Porcinos Rucal que tiene su clientela. Jeremías y Giselle ofrecen a los interesados productos varios, todos caseros, también con promociones.

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Hay chorizo colorado a $3.000 cada uno, salamín a $4.000 cada uno o 3 por $10.000, salames a $13.000, bondiola a $14.000, panceta a $20.000 y paleta deshuesada a $40.000. Y a $40.000 tienen la “promo vedette”: 1 arrollado, 1 salame y 1 bondiola. Infaltables, los sánguches de jamón, cada uno a $2.000 y 3 por $5.000.

Dulces tradicionales de Oriente Medio

Hace muchos años, más de 20, que Mario Mattar -descendiente de libaneses- participa de este encuentro. Allí van a buscarlo quienes se deleitan con sus “postres árabes”. Ahora acompañado por su nieto, atiende el puesto en la Feria, donde explica cómo elabora estas dulzuras, hace varias décadas.

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La estrella es el baklava, sin dudas, que prepara en bandejitas de doce unidades. Pero también hay otras bandejitas con postres combinados: baklava (mesle o mezle), sambusi (o sambusa, como unas empanaditas, dulces), mamul (bolitas espolvoreadas con azúcar impalpable), galletas de almendras y de anís y arrollados de nuez. Todas las bandejitas, de baklava o mixtas, con doce unidades, cuestan $12.000.

¿Y dónde está el shawarma?

El shawarma es número puesto. El food truck viene desde Salta, para alegría de los fanáticos de esta jugosa torre de bifes de carne vacuna, macerada y asada. La pila se troza en vertical y se coloca en pan pita (de harina de trigo), con agregados como lechuga, tomate y cebolla. Lo que no puede faltarle es el aderezo especial: salsa de yogur natural (laban) con tahini (pasta de sésamo).

Cada unidad cuesta $15.000. También tienen papas fritas, para acompañar o llevar solas, en tres tamaños, a $5.000, $10.000 y $15.000.

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Un mundo de chocolates y algo más

Yemas de Uruguay es la chocolatería de la Feria. Oriunda de Buenos Aires, despliega toda su variedad en la Carpa 1. Pero además de los chocolates de Bariloche, tienen alfajores de Tucumán y de Mar del Plata, nueces confitadas, frutos secos, frutas disecadas y confitadas, y bombones de fruta.

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En cuanto a los chocolates, todos cuestan $12.000 los 100 gramos. Según el peso de cada producto será la cantidad de unidades del mismo que entrarán en la bolsita: por ejemplo, aproximadamente 10 bombones o unas 3 tabletitas de demandado chocolate Dubai. Blanco, negro, con leche, hay chocolate en rama, con pistachos, con almendras, con Nutella, trufas y lo que se pueda imaginar.

Los alfajores de miel de caña tucumanos cuestan $1.800 cada uno y los 6 por $10.000; al igual que las nueces confitadas.

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Otro de sus productos más solicitados son los dátiles, que cuestan $3000 los 100 gramos. Hay higos secos a $2.500, higos turcos a $6.000, damascos turcos a $6.000, ciruelas a $2.500, castañas a $4.500 y pistachos a $5.000 (todos los precios, por 100 gramos). Los higos con nuez cuestan $1.200 cada uno o 3 por $3.000.