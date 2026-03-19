    • 19 de marzo de 2026 - 09:45

    Fernando Burlando y Barby Franco se sumaron al video viral en la Rocinha y recibieron fuertes críticas

    La pareja, de vacaciones en Río de Janeiro, realizó el trend viral en redes.

    Fernando Burlando y Barby Franco.

    Fernando Burlando y Barby Franco.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Entre sus paseos turísticos por Río de Janeiro, la pareja, siempre acompañados con su hija Sarah, visitó la favela Rocinha.

    Allí, hicieron el video viral del momento. Con Burlando en un rol secundario, encargado de abrirle la puerta al mirador, Barby recorrió la terraza sacando toda su experiencia como modelo y se sentó en la ya famosa silla, todo captado por un dron que capta toda una vista panorámica impactante de la favela.

    Al igual que numerosos turistas (el costo del video suele ser de 200 reales) Barby compartió el video en su cuenta de Instagram con la canción Baianá, del grupo brasileño Barbatuques.

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    "Con el permiso de la favela", escribió Barby en su publicación, haciendo un guiño a la frase que popularizó Wanda Nara en su tema O Bicho Vai Pegar, que cuenta con un clip grabado en Brasil.

    Rápidamente el posteo en Instagram de Barby cosechó miles de likes y un gran número de comentarios. La modelo recibió muchos elogios por haber realizado la experiencia del trend viral, pero también un gran número de cuestionamientos.

    “¿Cuál es el criterio para hacer esto?”, “Romantizando la pobreza”, “No entiendo el mensaje”, “La verdad lucrar con la pobreza mucho sentido no encuentro”, “Qué pavada por dios. Eso es estar al p... y tener plata”, “Lo único que tiene es plata, pobre”, le cuestionaron algunos seguidores, siguiendo con las críticas que tiene el trend viral, que genera debate sobre el "turismo de pobreza".

    En sus redes, Barby, nacida y criada en la Villa 21, en el barrio de Barracas, respondió preguntas de sus seguidores sobre la experiencia que realizó junto a Burlando de visitar una favela.

    Ante la pregunta de si el lugar es peligroso, ella afirmó: “Me re sorprendí. Yo pensé que me iba a encontrar con algo más fuerte y realmente la pasé bárbaro”. “La gente es muy respetuosa, muy amable y re solidaria”, sumó, dando su punto de vista.

    Luego, ante otra consulta de si sintió "miedo" en la favela, ella sentenció: “¡Cero! Yo me crié en una y en Argentina. Mas o menos los códigos los tenía”.

    “¿Es cierto que hay que pedir permiso para entrar?“, le consultó otro usuario de Instagram. Y Barby sostuvo: "Como en todos lados... Hay códigos".

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