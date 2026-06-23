Festival de Tango de La Falda: San Juan ya tiene embajadores

San Juan definió a los artistas que representarán a la provincia en el prestigioso Festival de Tango de La Falda. Mariana Narváez y Julián Díaz se consagraron ganadores del Pre La Falda, organizado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte local, tras superar una competitiva selección en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson.

La segunda edición de este selectivo provincial reunió a más de 20 artistas en las categorías femenina y masculina. La jornada no solo sirvió para elegir a los mejores de esta ronda, sino que puso en valor el crecimiento del tango entre las nuevas generaciones de intérpretes sanjuaninos.

Tras la evaluación de un jurado -integrado por Orlando Tejada, Daniel "Lechu" García y una representante de la Asociación de Milongueros de San Juan- Narváez y Díaz obtuvieron el primer lugar. Ambos lograron el pase directo para representar a la provincia en el certamen, que se desarrollará los días 24 y 25 de julio en la emblemática ciudad cordobesa de La Falda , uno de los encuentros más importantes de la música ciudadana en el país.

Aunque nació en la zona sur de Buenos Aires, Julián Díaz adoptó a San Juan como su hogar hace 13 años, el lugar donde nacieron sus hijos. Su vínculo con el tango es un legado directo: " El tango viene de familia. Mi abuelo era cantante de tango , cantaba con orquesta y, ya de grande, lo siguió haciendo en la casa con su guitarra. Yo me fui criando en ese ambiente ", recordó en diálogo con DIARIO DE CUYO Julián, quien también creció escuchando emisoras icónicas como La 2X4 (o FM Tango).

A pesar de pertenecer generacionalmente a una etapa más melódica, influenciada por artistas como Luis Miguel o Cristian Castro, Díaz siempre conectó con las interpretaciones "más dramáticas". La decisión de presentarse al certamen estuvo motivada por una profunda vivencia personal. " Una vez mi papá me dijo: 'Mirá Julián, quiero que sepas que el tango te espera'. Esa frase tiene que ver con esto: el tango vive en uno y te aguarda hasta que puedas conectar con él ", confesó el cantante, quien logró ese reencuentro a través del canto.

Para el selectivo, Julián apostó por un repertorio poco convencional, interpretando Deseo de Guillermo Fernández y Manía, un bolero versionado de Chico Novarro. "Presenté una propuesta osada, porque lo que perseguía era canciones que no fueran trilladas y asegurarme con eso que iban a tener que escucharme a mí, porque casi que yo se las iba a tener que presentar", explicó sobre su estrategia, que resultó buena.

Con la mirada puesta en Córdoba, aún se encuentra definiendo el repertorio definitivo, pero no descarta que sea algo de lo que hizo esta vez, considerando las devoluciones del jurado: "Mi intención es hacer algo que sienta que nace de la inspiración", aseguró.

Mariana Narváez: una nueva experiencia

Por su parte, Mariana Narváez construyó su camino musical desde la infancia gracias a su padre, quien inicialmente le enseñó folclore y rock. El tango llegó como un descubrimiento adolescente, primero desde la escucha y, recientemente, desde la interpretación. "Lo que me encanta del tango es la forma de contar una historia, de expresar un sentimiento... El dramatismo para cantar", señaló Mariana con entusiasmo.

Para la intérprete, la convocatoria del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte fue una señal ineludible. "Lo sentí como un llamado, para vivir una experiencia nueva", explicó sobre su motivación para participar del selectivo en el Museo Franklin Rawson, un espacio donde destacó el clima de "muy buena energía y compañerismo" entre los participantes, como manifestó a este medio.

En la competencia local, Narváez cautivó al jurado con el vals Parece Mentira y el tango Tarde. Con vistas a la instancia nacional en Córdoba, la cantante viaja con objetivos claros y una valiosa actitud de apertura. " Iré a vivir una nueva experiencia, para aprender de los que más saben. Iré con alegría y ganas de dar todo lo que pueda sentir", afirmó.

Aunque todavía está seleccionando el repertorio final que defenderá ante el país, anticipó una de sus elecciones: "Seguro iré con un hermoso tango, Quedémonos aquí".