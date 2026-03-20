    • 20 de marzo de 2026 - 19:56

    Gran Hermano: Graciela Alfano podría entrar y promete show y rating

    La posible llegada de Graciela Alfano a Gran Hermano toma fuerza tras la salida de Andrea del Boca y la vedette ya anticipa que irá por el show.

    Graciela Alfano podría sumarse a la casa en medio del movimiento por Gran Hermano.

    Graciela Alfano podría sumarse a la casa en medio del movimiento por Gran Hermano.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La posibilidad de ver a Graciela Alfano en Gran Hermano comenzó a tomar fuerza en las últimas horas, en medio de la incertidumbre por la continuidad de Andrea del Boca dentro de la casa. La vedette confirmó que hay conversaciones en marcha y dejó en claro que su objetivo sería generar impacto, espectáculo y rating.

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    En diálogo con el ciclo Intrusos, Graciela Alfano se mostró entusiasmada ante la posibilidad de ingresar al reality y adelantó su impronta: aseguró que ya tiene ideas y que su perfil creativo podría revolucionar la dinámica del programa.

    Gran Hermano y el posible ingreso de Alfano

    La eventual incorporación se da en un contexto marcado por la posible salida de Andrea del Boca, lo que obligaría a la producción a buscar una figura fuerte para mantener el interés del público. En ese escenario, el nombre de Alfano aparece como una opción que genera expectativa.

    La vedette no esquivó sus propias contradicciones y recordó que tiempo atrás había cuestionado el formato, aunque ahora lo toma con humor. Incluso apeló a una frase irónica para justificar su cambio de postura, lo que sumó aún más repercusión en redes sociales.

    Además, remarcó cuál es su sello en la televisión: hacer show. En ese sentido, dejó en claro que su presencia dentro de la casa podría aportar dinamismo, conflicto y entretenimiento, elementos clave en el éxito del programa.

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