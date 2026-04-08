Hernán Piquín llega a San Juan con su tributo a Soda Stereo: cuándo se presenta y cómo comprar las entradas

El reconocido bailarín y coreógrafo Hernán Piquín , reciente ganador del Martín Fierro a la Trayectoria Artística en la Danza, regresa a los escenarios con “Me verás volver”, un espectáculo emotivo y poderoso que rinde homenaje a una de las bandas más influyentes de la historia del rock en español: Soda Stereo.

Algunas historias comienzan con una canción. No con palabras ni promesas, sino con una melodía que une dos almas entre luces, ruido y multitud. Así fue como Juan y Ana se encontraron: en un instante suspendido entre la realidad y la magia de la música. En uno de los tantos conciertos de Soda Stereo, lo que nació como un simple encuentro se convirtió en un amor profundo, construido con gestos, miradas y silencios. Cuando la enfermedad llegó, ellos eligieron seguir amando, sosteniéndose con ternura, aferrados a la esperanza. Y cuando Ana partió, dejó en los brazos de Juan algo más que dolor: una hija, una continuación, una nueva forma de amor. Hernán Piquín celebra Soda Stereo.