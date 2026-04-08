Hernán Piquín llega a San Juan con su tributo a Soda Stereo: cuándo se presenta y cómo comprar las entradas

El reconocido bailarín y coreógrafo Hernán Piquín, reciente ganador del Martín Fierro a la Trayectoria Artística en la Danza, regresa a los escenarios con “Me verás volver”, un espectáculo emotivo y poderoso que rinde homenaje a una de las bandas más influyentes de la historia del rock en español: Soda Stereo.
Con 10 bailarines en escena, una cuidada puesta coreográfica y una narrativa profundamente humana, la obra desembarca en nuestra provincia en abril.
Algunas historias comienzan con una canción. No con palabras ni promesas, sino con una melodía que une dos almas entre luces, ruido y multitud. Así fue como Juan y Ana se encontraron: en un instante suspendido entre la realidad y la magia de la música. En uno de los tantos conciertos de Soda Stereo, lo que nació como un simple encuentro se convirtió en un amor profundo, construido con gestos, miradas y silencios. Cuando la enfermedad llegó, ellos eligieron seguir amando, sosteniéndose con ternura, aferrados a la esperanza. Y cuando Ana partió, dejó en los brazos de Juan algo más que dolor: una hija, una continuación, una nueva forma de amor. Hernán Piquín celebra Soda Stereo.
El prestigioso bailarín y coreógrafo, Hernán Piquín, regresa a nuestra provincia para presentar su nuevo espectáculo, tributo a Soda Stereo “Me verás Volver”.
LO QUE TENÉS QUE SABER DE LA PRESENTACIÓN DE HERNÁN PIQUÍN EN SAN JUAN
-Día: Domingo 12 de abril
-Hora: 20:30 hs
-Lugar: Teatro Sarmiento
-Precios de entradas:
- Platea Baja - Filas 01 a 14: $50.000
- Platea Baja - Filas 15 a 20: $48.000
- Pullman: $45.000
-Dónde comprar las entradas: entradaweb.com.ar