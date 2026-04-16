    • 16 de abril de 2026 - 18:00

    ¿Hubo romance entre Marley y Keanu Reeves?

    Durante la visita del conductor y Florencia Peña al streaming de Martín Cirio se instaló el tema que involucra a la estrella de Hollywood.

    Marley y Keanu ¿affaire o chistecito para la tribuna?

    Marley y Keanu ¿affaire o chistecito para la tribuna?

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En las últimas horas, una pregunta empezó a circular con fuerza en las redes y los portales de espectáculos: ¿Existió un encuentro íntimo entre Marley y Keanu Reeves? Lo que parecía una simple anécdota de viaje se transformó en un debate cargado de misterio, risas y contradicciones que dejaron a más de uno con la duda.

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    Todo estalló en el set de streaming de Martín Cirio, donde Florencia Peña decidió poner en jaque al conductor. Con la complicidad que solo años de amistad permiten, la actriz lanzó una frase que descolocó a Marley: aseguró que su amigo se habría "comido" al protagonista de John Wick, pero lo hizo con un juego de palabras: “Se comió unas Keanu ribs”.

    Los que van por el sí

    Para quienes creen que entre ellos hubo algo más, las pruebas residen en la actitud del animador. En primer lugar, la reacción de Marley: un silencio incómodo, una risa nerviosa y un rostro que se puso rojo en cuestión de segundos. Pero además, ante las preguntas incisivas sobre si "estuvo rico", Marley optó por salir del paso de manera ambigua.

    "Fui muy joven a Hollywood... me invitaban a fiestas, conocí mucha gente", admitió sin negar directamente la acusación de Peña y recordando una época agitada de su juventud, con eventos privados de famosos, a los que fue invitado y donde las estrellas relajaban lejos de las cámaras.

    La versión oficial

    Sin embargo, cuando la presión mediática aumentó, el conductor intentó bajarle el tono a la historia. Según su relato más formal, el vínculo se limitó a un cruce casual en la barra de un hotel mientras esperaba para entrevistar a Nicole Kidman. Allí, Reeves se habría interesado por Argentina al notar que el periodista no parecía el "típico latino".

    ¿Fue solo una charla sobre turismo en un bar o la anécdota de las "Keanu ribs" de Flor Peña escondía una verdad mucho más picante? Aunque Marley intentó cerrar el tema con una explicación diplomática, las bromas en vivo dejaron una puerta abierta. Si pasó o no pasó... el misterio sigue vigente.

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