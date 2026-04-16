    • 16 de abril de 2026 - 18:23

    Luis Brandoni internado: un accidente que lo aleja de los escenarios

    Por su salud, Carlos Rottemberg decidió suspender definitivamente su obra teatral, que el actor comparte con Soledad Silveyra.

    Luis Brandoni tuvo una caída que obligó su internación

    Luis Brandoni tuvo una caída que obligó su internación

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El reconocido actor Luis Brandoni sufrió un accidente doméstico tras caerse en su domicilio, lo que derivó en su internación inmediata por un hematoma. Actualmente se encuentra estable y bajo observación médica, mientras que su obra, "Quién es quién", ha sido suspendida de forma definitiva.

    Leé además

    Marley y Keanu ¿affaire o chistecito para la tribuna?

    ¿Hubo romance entre Marley y Keanu Reeves?

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El regreso de Machos Alfa en Netflix trae nuevas tensiones y conflictos personales

    Netflix y Machos Alfa: llega la nueva temporada de la comedia española

    Claridad ante los rumores

    A sus 85 años —y a tan solo días de celebrar su cumpleaños número 86 (el 18 de abril)—, el estado de salud de "Beto" Brandoni encendió las alarmas en el espectáculo. Tras ser trasladado de urgencia al Sanatorio Güemes, la incertidumbre dio lugar a especulaciones. Ante los rumores que sugerían un accidente cerebrovascular (ACV), el productor Carlos Rottemberg actuó como vocero para llevar tranquilidad, desmintiendo categóricamente esa versión.

    Rottemberg aclaró que se trató de una caída accidental que provocó un hematoma severo. "Hay que controlarlo internado hasta su absorción", explicó el empresario, remarcando que, aunque el cuadro es estable, la edad del actor y la naturaleza del golpe exigen vigilancia médica constante para evitar complicaciones.

    Fin de la obra de Carlos Rottemberg

    La noticia del accidente fue el punto final para "Quién es quién", comedia que se presentaba en el Teatro Multitabarís. El espectáculo ya atravesaba dificultades, pues las funciones estaban pausadas por una dolencia física de su compañera de elenco, Soledad Silveyra.

    image
    Luis Brandoni hacía la obra teatral

    Luis Brandoni hacía la obra teatral "Quién es quién", con Soledad Silveyra

    La decisión de levantar la temporada responde a una lógica de respeto: evitar que el público sea "rehén" de suspensiones constantes. Al no haber una fecha exacta para el alta médica de Brandoni ni para su rehabilitación, la producción consideró que lo más honesto era retirar la pieza de la cartelera porteña definitivamente.

    Camino a la mejoría

    Afortunadamente, los últimos informes indican una evolución favorable. El hematoma ha comenzado su proceso de reabsorción, una señal positiva dentro del cuadro general. Este incidente se suma a otros baches de salud recientes, como picos de presión que ya habían obligado a realizar ajustes en su agenda.

    Hoy, la prioridad es que Brandoni transite su recuperación sin presiones. El ambiente artístico aguarda que el histórico actor pueda celebrar su cumpleaños en calma, enfocado plenamente en su bienestar físico.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El sector Noroeste del Parque de Mayo será el escenario para las noches de cine organizadas por DIARIO DE CUYO.

    ¡A preparar la reposera! DIARIO DE CUYO llega con dos noches de cine gratuito al Parque de Mayo

    Por Fabiana Juarez
    Luto. Imagen ilustrativa.-

    Falleció un reconocido artista argentino luego de atravesar una dura enfermedad

    La agenda cultural de San Juan incluye la banda tributo Experiencia Queen. 

    Agenda cultural de San Juan: un lindo programa para mitad de semana

    Los estrenos de cine en San Juan para esta semana incluyen opciones para toda la familia.

    Estrenos de cine en San Juan: una cartelera renovada con historias de fe, drama y terror

    Por Redacción Diario de Cuyo