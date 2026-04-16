Luis Brandoni internado: un accidente que lo aleja de los escenarios

Por su salud, Carlos Rottemberg decidió suspender definitivamente su obra teatral, que el actor comparte con Soledad Silveyra.

El reconocido actor Luis Brandoni sufrió un accidente doméstico tras caerse en su domicilio, lo que derivó en su internación inmediata por un hematoma. Actualmente se encuentra estable y bajo observación médica, mientras que su obra, "Quién es quién", ha sido suspendida de forma definitiva.

Claridad ante los rumores A sus 85 años —y a tan solo días de celebrar su cumpleaños número 86 (el 18 de abril)—, el estado de salud de "Beto" Brandoni encendió las alarmas en el espectáculo. Tras ser trasladado de urgencia al Sanatorio Güemes, la incertidumbre dio lugar a especulaciones. Ante los rumores que sugerían un accidente cerebrovascular (ACV), el productor Carlos Rottemberg actuó como vocero para llevar tranquilidad, desmintiendo categóricamente esa versión.

Rottemberg aclaró que se trató de una caída accidental que provocó un hematoma severo. "Hay que controlarlo internado hasta su absorción", explicó el empresario, remarcando que, aunque el cuadro es estable, la edad del actor y la naturaleza del golpe exigen vigilancia médica constante para evitar complicaciones.

Fin de la obra de Carlos Rottemberg La noticia del accidente fue el punto final para "Quién es quién", comedia que se presentaba en el Teatro Multitabarís. El espectáculo ya atravesaba dificultades, pues las funciones estaban pausadas por una dolencia física de su compañera de elenco, Soledad Silveyra.

image Luis Brandoni hacía la obra teatral "Quién es quién", con Soledad Silveyra La decisión de levantar la temporada responde a una lógica de respeto: evitar que el público sea "rehén" de suspensiones constantes. Al no haber una fecha exacta para el alta médica de Brandoni ni para su rehabilitación, la producción consideró que lo más honesto era retirar la pieza de la cartelera porteña definitivamente.