Ian Lucas, el ganador de MasterChef Celebrity: "El premio no va a ser para mí"

En una definición a puro talento culinario y tensión, el jurado eligió a Ian Lucas como el ganador de esta edición frente a Sofía Gonet “La Reini” . Al recibir la noticia, se arrojó al piso, conmovido.

“Es un sueño haber compartido todo esto con ustedes y siento que con trabajo y esfuerzo llega todo”, expresó el influencer, abrazado a sus abuela y rodeado por su familia. “Los quiero mucho y quiero decirte Reini que te felicito y que sos la número uno”, destacó sobre su compañera. “Es un sueño haber compartido todo esto con ustedes y siento que con trabajo y esfuerzo llega todo”, expresó el influencer, abrazado a sus abuela y rodeado por su familia. “Los quiero mucho y quiero decirte Reini que te felicito y que sos la número uno”, destacó sobre su compañera.

Al coronarse campeón, Ian Lucas se alzó con 50 millones de pesos , un trofeo y un equipamiento de cocina.

En el desenlace del certamen, Germán Martitegui subrayó el camino recorrido. El jurado evocó una de las presentaciones más memorables del cantante: “Lograste rescatar tus raíces y me emocionó muchísimo lo que hiciste. Hagas lo que hagas en la vida te va a ir bien si tenés esas ganas”, expresó, quien lo definió como “ejemplo” por el esfuerzo demostrado.

Durante la competencia, la actitud positiva de Ian fue motivo de elogio. Damián Betular resaltó la energía que el youtuber aportó en cada prueba, mientras que Donato de Santis valoró su determinación : “No solo creyó en sí mismo, sino que se aplicó con disciplina para aprender en la cocina”, apuntó el chef.

Ian también le dedicó unas palabras al equipo. “Fueron seis meses donde la pasé increíble, toda esta gente acá que es laburante y que no se ve en la pantalla. Mis compañeros, este grupo y mi familia, que estoy muy feliz que hayan venido. Y a la jefa, que es la número uno”.

El cantante se suma a la lista de ganadores de MasterChef Celebrity como vencedor de la cuarta edición. Claudia Villafañe (primera temporada), Gastón Dalmau (segunda temporada) y Mica Viciconte (tercera temporada), además de Sofía Pachano que fue parte de MasterChef Celebrity: La Revancha, una edición especial del certamen con exconcursantes de las tres primeras temporadas.

871ed7fc-cafa-4c01-b4f8-6023fe93aa28 Ian Lucas, ganador de MasterChef Celebrity 2026.

Qué hará Ian Lucas con el dinero del premio

Minutos después de vivir esa montaña rusa de mociones, el joven dialogó con Teleshow y confesó en qué gastará el dinero y cuáles fueron sus mejores y peores momentos en la competencia. "Antes de saber lo del premio me quebré. No daba más. Tenía todo eso guardado, fue una experiencia única, hermosa, la verdad. No voy a volver a repetir nunca algo así", expresó.

¿Qué vas a hacer ahora con el premio?

- El premio no va a ser para mí. Se van a enterar en unos días cuando lo cobre y todo. Seguramente haga un video mostrando que eso como llega se va, lo mío nunca fue por lo económico, sino fue un desafío personal para mí como persona y se cumplió. Tuve una experiencia personal muy fuerte dentro del programa con una nenita chiquita de cuatro años que me veía todas las noches en el programa y falleció. Es la causa de a dónde va a ir el premio.