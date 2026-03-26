Imperdible: el Réquiem de Mozart llega a la Catedral de San Juan

Este viernes, la Iglesia Catedral será el escenario de uno de los espectáculos artísticos más profundos de la temporada cultural sanjuanina, tanto desde lo técnico como desde lo emocional. La Orquesta Sinfónica y el Coro Vocacional de la UNSJ interpretarán el Réquiem de Mozart.

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Bajo la batuta del director titular de la orquesta, el maestro alemán Wolfgang Wengenroth , la velada -que tendrá entrada libre y gratuita- no será un concierto más, sino una experiencia de introspección a través de la música, enmarcada en el tiempo de Cuaresma.

El Réquiem de Mozart está rodeado de leyendas sobre su composición en el lecho de muerte del genio salzburgués. Para Wengenroth, su valor trasciende el mito y se asienta en una arquitectura musical perfecta. “ El Réquiem de Mozart es, sin duda, es una de las tres grandes obras de este género, junto con los de Brahms y Verdi ”, afirmó el director en charla con DIARIO DE CUYO, destacando la maestría con la que la pieza une mundos aparentemente opuestos. “Tiene algo muy especial: es la última obra de Mozart y, al mismo tiempo, logra una síntesis extraordinaria entre el contrapunto más complejo y la claridad de la forma clásica”, manifestó.

Pero más allá de la estructura técnica, el director hace hincapié en el impacto emocional que esta partitura genera tanto en quienes la ejecutan como en el público. “ Para mí, es una música que invita profundamente a la reflexión interior, a pensar sobre la propia existencia ”, reflexionó Wengenroth.

La elección de la Catedral como recinto no es casual. La acústica de los templos religiosos, diseñada para elevar el sonido hacia lo divino, complementa el propósito de la obra. “ Me parece especialmente significativo interpretarla en este tiempo de Cuaresma y, además, en un espacio como la Catedral de San Juan , que aporta un marco espiritual y acústico muy especial”, añadió el maestro.

download El M° Wolfgang Wengenroth, en la dirección de el segundo concierto de la Sinfónica, temporada 2026

Máxima fidelidad al compositor

La búsqueda de la autenticidad sonora ha llevado a la producción a cuidar hasta el más mínimo detalle instrumental. El Réquiem de Mozart requiere de instrumentos específicos, como el corno di bassetto (un tipo de clarinete tenor), que otorgan ese color oscuro y solemne a la orquestación.

Dada la rareza de este instrumento en la región, Wengenroth tomó una decisión personal para asegurar la fidelidad de la obra: “He traído un corno di bassetto desde Austria, porque en San Juan solo hay uno y la partitura requiere dos. Es un detalle que muestra hasta qué punto queremos acercarnos lo más posible al sonido que Mozart imaginó”, expresó.

Estreno para el Coro Vocacional

Para el Coro Vocacional de la UNSJ, esta presentación marca un antes y un después en su trayectoria reciente. Bajo la dirección de Monika Skowron, los coreutas se enfrentan por primera vez a esta partitura monumental, que tendrá como solistas a María Milagros García Nacif, Marta Bliska, Francisco Castillo y Fernando Lazari.

Wengenroth subrayó la importancia de este debut para el conjunto vocal: “Para el Coro Vocacional, esta obra es una primera experiencia con el Réquiem, y espero que los cantantes puedan realmente hacerla propia, que la lleven en el corazón”, manifestó el director orquestal, quien aseguró tener una conexión especial con esta obra, ya desde sus inicios en la música.

“Yo conozco esta música desde mi juventud, y sigue siendo para mí uno de los grandes hitos de la música sacra. Me alegra mucho poder compartirla con los músicos y los cantantes aquí en San Juan, y espero que el concierto del viernes sea una interpretación verdaderamente digna de esta obra extraordinaria”, dijo Wengenroth, no sin hacer hincapié en la invitación a la comunidad sanjuanina a disfrutar de una obra magistral, en un entorno único y en un tiempo más que especial.

lazzari Una postal del ensayo del espectáculo, que el viernes tendrá como escenario la Catedral

El Réquiem de Mozart

El Réquiem en Re menor (KV 626) es la última e inconclusa obra de Wolfgang Amadeus Mozart, compuesta en 1791. Se trata de una misa de difuntos encargada por el conde von Walsegg, aunque la leyenda sugiere que Mozart creía escribirla para su propio funeral.

Musicalmente, es una pieza monumental para orquesta, coro y cuatro solistas (soprano, contralto, tenor y bajo). Destaca por su profundo dramatismo, alternando pasajes de terror divino, como el Dies Irae, con momentos de ternura sublime como el Lacrimosa.

Tras la muerte del genio, su alumno Franz Xaver Süssmayr completó la partitura. Fue estrenada oficialmente en Viena en 1793. Es, sin dudas, además de bellísima e insondable, una de las cumbres de la música universal.

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