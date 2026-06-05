Investigan las causas de la muerte del Indio Solari: el cuerpo del músico estaba al lado de la pileta y fue hallado por una empleada

La Justicia bonaerense inició una investigación para determinar las causas del fallecimiento de Carlos Alberto "El Indio" Solari , el máximo ídolo del rock argentino, quien fue encontrado sin vida este viernes a los 77 años en su residencia. El hecho generó un profundo impacto en el arco cultural del país y movilizó de inmediato a las autoridades judiciales y policiales.

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De acuerdo con las primeras informaciones brindadas por fuentes judiciales, el músico fue hallado alrededor de las 8 de la mañana por su cuidadora al momento de ingresar a la vivienda para comenzar su jornada laboral. El cuerpo del artista se encontraba en el sector del patio, a pocos metros de la pileta de natación.

Ante el hallazgo, se solicitó de urgencia la presencia del equipo de emergencias médicas privado que asistía habitualmente al cantante. Los profesionales se trasladaron de inmediato al lugar, pero minutos más tarde, a las 8:30, las autoridades policiales fueron formalmente notificadas del deceso. A raíz de esto, la Fiscalía a cargo de Lucio Rivero dispuso la apertura de una causa caratulada preventivamente como averiguación de causales de muerte.

Los investigadores intentan reconstruir los últimos momentos del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Los datos preliminares indican que el artista compartió una cena con su entorno familiar durante la noche del jueves. Posteriormente, se habría dirigido al sector de la pileta, donde se presume que sufrió una descompensación que le provocó la muerte.

El panorama en los alrededores de la propiedad refleja la magnitud de la noticia. Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires montó un fuerte operativo de seguridad en la zona, interrumpiendo el tránsito vehicular en las cuadras adyacentes para permitir el trabajo pericial de los especialistas. En paralelo, y a los pocos minutos de difundirse la información, decenas de seguidores comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del domicilio para manifestar su dolor y brindar el último adiós a su referente.

El Indio Solari consolidó a lo largo de las décadas un liderazgo cultural inédito en la escena local, transformándose en una figura emblemática de la contracultura y en un ícono de la música popular argentina a través de una poética cargada de metáforas y un magnetismo singular.

Su trayectoria formal comenzó en 1975 en La Plata, cuando fundó junto a Skay Beilinson la mítica banda Los Redondos. El grupo construyó una identidad inquebrantable basada en la autogestión y la independencia frente a los circuitos tradicionales de difusión masiva, editando nueve álbumes de estudio clave para la discografía nacional, entre los que destacan Oktubre, Un baión para el ojo idiota, ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado y Luzbelito, hasta su disolución definitiva en el año 2001.

Tras un período de silencio, Solari inauguró en 2004 su etapa solista al frente de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado con el lanzamiento de El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel). La producción discográfica continuó con Porco Rex en 2007, El perfume de la tempestad en 2010, Pajaritos, bravos muchachitos en 2013 y su última placa de estudio, El ruiseñor, el amor y la muerte, editada en 2018. Durante todo este trayecto, el arraigo con su público se mantuvo intacto, convocando a multitudes históricas en cada una de sus apariciones en vivo.