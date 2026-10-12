Jésica Cirio fue mamá por segunda vez: nació su hijo con Nicolás Trombino

Jésica Cirio se convirtió en madre por segunda vez tras dar a luz este domingo 11 de octubre en el Sanatorio Otamendi. La conductora y modelo recibió a su primer hijo junto a su pareja, el empresario Nicolás Trombino, en un marco de estricta intimidad familiar tras haber decidido mantenerse alejada del foco mediático y las redes sociales durante los últimos meses.

La confirmación del nacimiento llegó a través del periodista Ángel de Brito, quien utilizó sus canales oficiales para dar a conocer los primeros detalles del parto. Según detalló el conductor, la llegada del bebé se concretó durante la mañana mediante una cirugía programada y el recién nacido registró un peso cercano a los tres kilogramos, encontrándose ambos en perfecto estado de salud.

Se llama KIMI https://t.co/jY2WErPffj — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 11, 2026 Poco después de confirmarse el nacimiento, trascendió que la pareja eligió llamar a su hijo Kimi, un nombre de origen japonés que evoca significados vinculados a la nobleza. La llegada del pequeño convierte en hermana mayor a Chloe, de ocho años, la primera hija de la modelo fruto de su anterior matrimonio con Martín Insaurralde.