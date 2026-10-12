    • 12 de octubre de 2026 - 09:36

    Jésica Cirio fue mamá por segunda vez: nació su hijo con Nicolás Trombino

    La modelo dio a luz este domingo en el Sanatorio Otamendi.

    Jésica Cirio.

    Jésica Cirio.

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    Jésica Cirio se convirtió en madre por segunda vez tras dar a luz este domingo 11 de octubre en el Sanatorio Otamendi. La conductora y modelo recibió a su primer hijo junto a su pareja, el empresario Nicolás Trombino, en un marco de estricta intimidad familiar tras haber decidido mantenerse alejada del foco mediático y las redes sociales durante los últimos meses.

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    La confirmación del nacimiento llegó a través del periodista Ángel de Brito, quien utilizó sus canales oficiales para dar a conocer los primeros detalles del parto. Según detalló el conductor, la llegada del bebé se concretó durante la mañana mediante una cirugía programada y el recién nacido registró un peso cercano a los tres kilogramos, encontrándose ambos en perfecto estado de salud.

    Poco después de confirmarse el nacimiento, trascendió que la pareja eligió llamar a su hijo Kimi, un nombre de origen japonés que evoca significados vinculados a la nobleza. La llegada del pequeño convierte en hermana mayor a Chloe, de ocho años, la primera hija de la modelo fruto de su anterior matrimonio con Martín Insaurralde.

    El embarazo había sido anunciado públicamente en abril de este año, momento en el que Cirio reconoció que la noticia los había tomado por sorpresa pero que la recibían con enorme alegría. Desde entonces, la conductora apostó por llevar una gestación tranquila y resguardada de la exposición pública, consolidando así su historia de amor con Trombino, con quien oficializó su vínculo a fines del año pasado.

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