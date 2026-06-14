Juli Poggio en San Juan: "Gran Hermano me permitió trabajar de lo que amo"

El 14 de junio, en el Teatro Sarmiento , una de las obras que fue éxito en Carlos Paz, cerrará su gira nacional. Se trata de Cortocircuito, dirigida por Diego Ramos y que tiene en el elenco a la ex Gran Hermano Julieta Poggio. La obra propone una mirada divertida sobre la relación entre la inteligencia artificial y los vínculos humanos.

"En el verano estuvimos haciendo temporada y fuimos a Uruguay, a Paraguay, estuvimos en el interior de Buenos Aires, y bueno, ya nos queda poquito, pero fue una experiencia re linda", dijo a DIARIO DE CUYO la actriz, que comparte título con Pedro Alfonso, Yayo Guridi, Viviana Saccone, Ana Paula Buljubasich. Y aseguró que el ritmo de las giras no le pesa: " Cuando uno hace lo que le gusta, se disfruta. Yo amo actuar, me encanta el teatro , así que es una experiencia que hay que vivirla".

Aunque su popularidad explotó tras su paso por el famoso reality, y lo agradece, Poggio viene construyendo su camino en los medios desde muy pequeña . Y al ser consultada sobre sus preferencias artísticas, no dudó en poner a las tablas por encima de la televisión.

" La actuación es lo que más me gusta de todo , de bailar, cantar y actuar es lo que más me gusta. Siento que es una profesión para toda la vida, y el teatro sobre todo es donde más me gusta estar . Hay algo muy especial que es el momento, el vivo, estar con la gente, eso no se compara con nada", afirmó de manera contundente.

Aun así, no se aleja de las pantallas y adelantó que incursionará en los nuevos formatos digitales que marcan tendencia. "Se va a estrenar una serie vertical dentro de poquito, que ya grabé. Así que estuvo muy linda la experiencia también, algo distinto", contó.De cara al cierre de telón en San Juan, Poggio baraja opciones para el receso invernal, aunque confesó que también evalúa tomarse un respiro. "Yo siempre formo parte del espectáculo Fuerza Bruta, siempre me invitan y está buenísimo. Voy a ver si tengo tiempo para ensayar y sumarme, pero bueno, la verdad que estoy tan a full que tampoco me vendría mal descansar un poco", explicó.

En esta línea, la artista reflexionó sobre la habitual presión del ambiente artístico de "aprovechar el momento" debido a la inestabilidad de la carrera. "A mí no me gusta mucho esa frase porque siento que genera mucha ansiedad. Y siento que, con el tiempo que ya llevo en el medio, que son cuatro años desde GH, uno no va a desaparecer por más que se tome la pausa", analizó.

639506184_18302304805273501_2147493908073913701_n Juli y Pedro Alfonso

Gran Hermano, la fama y el "lado B"

El paso de Julieta por Gran Hermano significó un quiebre definitivo en su carrera, una decisión que, según recordó, estuvo impulsada por su entorno cercano. "Mi familia, mis amigos, me decían que tenía una personalidad muy para un reality. Y la verdad que no me arrepiento, me cambió la vida. O sea, Gran Hermano me permitió poder trabajar de lo que amo. Y también me permitió conocer un montón de personas y que la gente también me conozca por como soy", destacó sobre la enorme plataforma que significó el show, al que catalogó como “100% realidad, verdadero, al menos cuando yo estuve”.

Sin embargo, sostenerse en el tiempo dentro del competitivo mundo del espectáculo no es algo que todos los participantes logren. Para Juli, la clave de su permanencia radica en su formación: "Obviamente que el reality te da una popularidad muy grande, pero yo creo que después hay que sostenerlo en el tiempo. Y sobre todo con estudio y estudio previo", dijo Poggio, antes de contar cómo vivió la experiencia.

"Yo era muy chiquita, tenía 20 años, era como algo súper inocente para mí, o sea, sin saber todo lo que sé hoy. Entonces lo viví como algo muy natural, la verdad", relató.

Al ser consultada sobre las diferencias con las temporadas posteriores y el nivel de conflicto que se maneja actualmente, Poggio reconoció que no se vería en ese tipo de dinámicas: "Cada casa fue diferente y también el público va cambiando lo que quiere. Yo creo que por suerte me tocó la que me tocó porque no sé si hubiera podido aguantar en otras con mi personalidad, porque soy bastante más tranquila. La verdad que no me siento cómoda en el conflicto", señaló, y llevó ese concepto fuera de la casa, con el “lado B” que también genera la exposición: los famosos “haters”.

“Lo llevo a veces bien y a veces mal. Cuando estoy bien en mi vida, es como que esos comentarios no me afectan y cuando estoy más sensible, te atraviesan un poco más; pero bueno, ya entiendo que esto de los haters es parte y que es el lado B. Entiendo que todo lo lindo que te da también viene con eso incluido y no hay otra que saber que a todo el mundo le pasa", concluyó Juli.

La cita en el Teatro Sarmiento

Cortocircuito