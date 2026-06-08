    • 8 de junio de 2026 - 10:22

    La Camerata San Juan llega a Albardón de la mano de Mozarteum San Juan

    El concierto será una nueva estación del ciclo itinerante “Notas que unen” , en el marco del programa Mecenazgo 2026, con entrada libre y gratuita.

    La Camerata San Juan hará un variado programa en el Cine-Teatro de Albardón, gratis.&nbsp;

    La Camerata San Juan hará un variado programa en el Cine-Teatro de Albardón, gratis. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El prestigioso ciclo "Notas que Unen" llegará a Albardón, con la actuación especial de la Camerata San Juan, que desplegará un variado programa, con títulos de diversos géneros musicales. El concierto, completamente gratuito, se realizará el próximo domingo, de la mano de Mozarteum San Juan, en el Cine Teatro Albardón.

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    Fiel a su estilo, la Camerata San Juan, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno de San Juan, concretará un repertorio ecléctico. Lejos de encasillarse en un solo género, los músicos transitarán por piezas de la tradición académica, melodías emblemáticas del cine universal, acordes de tango, folclore argentino, música popular latinoamericana y grandes clásicos del rock nacional.

    Para coronar la noche, la función incluirá un emotivo homenaje coreográfico en el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de la Fundación de San Juan (el 13 de junio). El broche de oro estará a cargo del Instituto de Danzas Folclóricas “El Fortín”, que subirá al escenario para interpretar la obra lírico-coreográfica “Bajo el Sol de San Juan”, una puesta en escena que evoca con fervor la identidad, la historia viva y las tradiciones más profundas de la provincia.

    El programa

    • Divertimento — Peter Martin
    • Vals Nº 2 (Jazz Suite N.º 2) — Dmitri Shostakovich
    • Cinema Paradiso (Tema principal) — Ennio Morricone / Andrea Morricone
    • Mais que Nada — Jorge Ben Jor
    • Alfonsina y el mar — Ariel Ramírez / Félix Luna
    • Las dos puntas — Osvaldo Rocha / Carlos Montbrun Ocampo
    • Yo vengo a ofrecer mi corazón — Fito Páez
    • Adiós Nonino — Ástor Piazzolla
    • Libertango — Ástor Piazzolla
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    Camerata San Juan y Mozarteum San Juan llegar&aacute;n al Cine-Teatro de Albard&oacute;n

    Camerata San Juan y Mozarteum San Juan llegarán al Cine-Teatro de Albardón

    Notas que unen

    El ciclo “Notas que unen“ es un ambicioso recorrido federal diseñado por el Mozarteum Argentino Filial San Juan, bajo el amparo del Régimen de Promoción Cultural – Mecenazgo 2026. El debut tuvo lugar en Sarmiento y, a lo largo del año, la iniciativa extenderá sus fronteras artísticas hacia otras comunidades como Jáchal, Iglesia y Calingasta, promoviendo espacios genuinos de encuentro entre los creadores y los públicos locales.

    La cita en Albardón

    Camerata San Juan (Notas que unen - Mozarteum San Juan)

    • Día: domingo 14 de junio
    • Hora: 19:30 h
    • Lugar: Cine Teatro de Albardón
    • Entrada: libre y gratuita

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