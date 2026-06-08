La Camerata San Juan llega a Albardón de la mano de Mozarteum San Juan

El concierto será una nueva estación del ciclo itinerante “Notas que unen” , en el marco del programa Mecenazgo 2026, con entrada libre y gratuita.

El prestigioso ciclo "Notas que Unen" llegará a Albardón, con la actuación especial de la Camerata San Juan, que desplegará un variado programa, con títulos de diversos géneros musicales. El concierto, completamente gratuito, se realizará el próximo domingo, de la mano de Mozarteum San Juan, en el Cine Teatro Albardón.

Fiel a su estilo, la Camerata San Juan, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno de San Juan, concretará un repertorio ecléctico. Lejos de encasillarse en un solo género, los músicos transitarán por piezas de la tradición académica, melodías emblemáticas del cine universal, acordes de tango, folclore argentino, música popular latinoamericana y grandes clásicos del rock nacional.

Para coronar la noche, la función incluirá un emotivo homenaje coreográfico en el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de la Fundación de San Juan (el 13 de junio). El broche de oro estará a cargo del Instituto de Danzas Folclóricas “El Fortín”, que subirá al escenario para interpretar la obra lírico-coreográfica “Bajo el Sol de San Juan”, una puesta en escena que evoca con fervor la identidad, la historia viva y las tradiciones más profundas de la provincia.

El programa Divertimento — Peter Martin

Vals Nº 2 (Jazz Suite N.º 2) — Dmitri Shostakovich

Cinema Paradiso (Tema principal) — Ennio Morricone / Andrea Morricone

Mais que Nada — Jorge Ben Jor

Alfonsina y el mar — Ariel Ramírez / Félix Luna

Las dos puntas — Osvaldo Rocha / Carlos Montbrun Ocampo

Yo vengo a ofrecer mi corazón — Fito Páez

Adiós Nonino — Ástor Piazzolla

Libertango — Ástor Piazzolla image Camerata San Juan y Mozarteum San Juan llegarán al Cine-Teatro de Albardón Notas que unen El ciclo “Notas que unen“ es un ambicioso recorrido federal diseñado por el Mozarteum Argentino Filial San Juan, bajo el amparo del Régimen de Promoción Cultural – Mecenazgo 2026. El debut tuvo lugar en Sarmiento y, a lo largo del año, la iniciativa extenderá sus fronteras artísticas hacia otras comunidades como Jáchal, Iglesia y Calingasta, promoviendo espacios genuinos de encuentro entre los creadores y los públicos locales.