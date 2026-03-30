La Casa Natal de Sarmiento renueva su agenda

A partir del próximo jueves 2 de abril, el solar histórico más emblemático de San Juan ajustará su reloj. La Casa Natal de Sarmiento – Museo y Biblioteca anunció una reestructuración en sus horarios de apertura y cronograma de recorridos.

El objetivo de estas modificaciones, señalaron, es optimizar la experiencia de los sanjuaninos y turistas que buscan conectar con el legado del "Maestro de América". Desde la institución subrayaron que la entrada se mantiene libre y gratuita .

Quienes deseen recorrer los patios y salas de la centenaria vivienda podrán hacerlo d e lunes a domingo (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h . Un dato clave para los visitantes es que el museo permanecerá cerrado los miércoles , día destinado a tareas internas de mantenimiento y organización.

Para profundizar en el valor arquitectónico y cultural del sitio, se han establecido cuatro turnos diarios de visitas guiadas gratuitas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h, para conocer la historia y el legado del prócer.

Sin embargo, el gran atractivo de esta nueva etapa radica en los martes y viernes . Durante esos días, los recorridos tomarán un tinte temático. Los especialistas de cada área del museo (restauración, archivo histórico y biblioteca) saldrán a escena para explicar detalles que usualmente no se ven del Museo Nacional : desde los procesos de preservación de las paredes de adobe hasta los tesoros ocultos en la reserva museológica y las colecciones bibliográficas que atesora la Casa Natal.

Otras propuestas de la Casa Natal de Sarmiento

Búsqueda del Tesoro. Se realiza los fines de semana y feriados, en horario de apertura normal del Museo. Destinada a grandes y chicos, la idea es seguir pistas, objetos y relatos que llevan a descubrir momentos clave de la vida de Domingo Fauestino.

Sarmiento Emprendedor. Continúa el Sendero Interpretativo Urbano, dos jueves al mes (consultar en redes), a las 19:30 h. Un recorrido por la ciudad desde las ideas y proyectos de Sarmiento. Con inscripción previa. Se entrega certificado digital.

Expo temporaria "La Casa Cuenta su Historia". Todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo.

Expo temporaria "El Progreso se Cultiva". El martes 31 de marzo es el último día para visitar esta exposición fotográfica de la Arq. Diana Gil Biolous, que recorre la historia de la vitivinicultura sanjuanina y su vínculo con las ideas de Sarmiento sobre educación, trabajo y desarrollo.

SARMIENTO FOTOGRAFIA El progreso se cultiva

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