La China Suárez, sin Mauro Icardi, sube la temperatura en las playas turcas La actriz eligió pasar el día lejos del ruido y a la espera de la llegada de sus hijos, mientras su novio se prepara para su segundo partido en el Galatasaray tras su lesión

Mauro Icardi y la China Suárez viven su relación en Estambul y sus redes sociales son un retrato de un momento de plenitud. Mientras él se prepara para el partido del día domingo en el marco de su vuelta a las canchas tras nueve meses, ella aprovecha el día de calor para disfrutar de las playas que tiene para ofrecer la capital turca.

Las imágenes que compartió muestran distintos momentos de calma y disfrute bajo el sol: una postal donde la luz resalta su piel dorada mientras reposa en la tumbona y luce un traje de baño negro junto a su ya característica gorra estampada, otra con su melena suelta agitada por el viento y una selfie con el gesto espontáneo y desenfadado que la define. La secuencia se completa con el paisaje abierto del mar turquesa, olas suaves y una isla rocosa bajo el cielo despejado, que insinúa el clima de serenidad elegido para su descanso.

Pero detrás del viaje, la actriz atraviesa días cargados de ansiedad positiva, ya que se encuentra a la espera del esperado reencuentro con sus tres hijos, quienes llegarán en breve a Turquía después de unas semanas separados. La distancia temporal se refleja en la emoción y las expectativas renovadas que Suárez transmite en cada publicación, donde combina la satisfacción del relax personal con el anhelo de reconectar con su familia.

Mientras tanto, el destino elegido se convierte en escenario ideal para resetear energías. En las redes, sus seguidores acompañan cada actualización con mensajes de afecto, halagos y comentarios sobre el look relajado de la actriz: piel al natural, poco maquillaje, sol a pleno y una frescura que permanece intacta tanto en la playa como durante el trayecto en auto, donde también compartió una selfie con gesto relajado. Este costado auténtico y espontáneo es uno de los rasgos que la China cultiva y refuerza en cada encuentro virtual con sus fans.

La actriz, con una agenda marcada por proyectos, viajes y compromisos mediáticos, encuentra así un espacio donde el descanso se une a la anticipación de uno de los momentos más deseados: volver a reunirse con sus hijos, renovar los lazos familiares y compartir nuevas aventuras junto a Icardi.