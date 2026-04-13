La comunidad artística sanjuanina unida por Emi Voiro: tras la cirugía, realizan una rifa para reunir fondos

La “Rifa por el Emi”, nombre de la acción busca reunir dinero para costear los gastos médicos tras la última intervención de Emi Voiro. Los detalles.

La comunidad artista sanjuanina sin duda estos últimos meses ha demostrado una gran unidad por sus integrantes que se han visto afectados de alguna u otra manera. A las recientes acciones que se han realizado a favor de Matías Inostroza, músico que tuvo un accidente, se suma una reciente rifa que lanzaron desde el entorno de Emi Voiro, el artista que tuvo que ser intervenido del corazón hace menos de una semana.

Actualmente Emiliano está internado en terapia intensiva del Hospital Rawson, donde se encuentra en observación tras la cirugía de corazón que le practicaron hace unos días atrás para el reemplazo de la válvula mitral. El pronóstico, reservado por estas horas, espera la evolución favorable del sanjuanino que desde el 2023 atraviesa un escenario complejo tras protagonizar un accidente de tránsito y tener que pasar en varias oportunidades por el quirófano en el proceso de recuperación.

Debido a que el artista lleva varias semanas internado en el nosocomio, desde su entorno colegas y amigos decidieron ayudar a su familia con los gastos que conlleva la situación con una rifa que comenzó a circular en distintos grupos. La “Rifa por el Emi”, sortea a finales de abril y repartirá unos 20 premios entre los que hay cenas para dos personas, beca para taller de teatro, entradas para funciones locales, horas de ensayo en salas provinciales, indumentaria, artesanías en cerámicas, entre otras.

La intención es colaborar y apoyar al colega artista que atraviesa una delicada situación de salud tras el inconveniente registrado al contraer una infección luego de una cirugía para el reemplazo de prótesis. La infección lamentablemente comprometió más el pronóstico, llevando a la intervención cardiaca.

Cómo colaborar y ser parte de la Rifa por Emi Voiro El sorteo se realizará por medio de la Quiniela Vespertina de San Juan el próximo 27 de abril. Cada número tiene un valor de $10.000 y se puede adquirir comunicándose al 2646621590.