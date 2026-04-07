Emi Voiro: Pedido urgente de dadores y cadena de oración para el músico sanjuanino

Se necesitan donantes de plaquetas y de sangre para el artista, que será operado del corazón este miércoles 8 de abril

El músico Emi Voirio atraviesa un momento delicado y necesita de la solidaridad de los sanjuaninos

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El ambiente artístico local se moviliza nuevamente en redes sociales para solicitar oraciones, pero también donantes de sangre y plaquetas para Emi Voiro. El músico sanjuanino será intervenido quirúrgicamente este miércoles 8 para un reemplazo de válvula mitral.

Sucede que una infección complicó el cuadro de Emi, quien desde 2023, a raíz de un accidente de tránsito, debió entrar a quirófano en más de una oportunidad. Según explicó su hermana, Luciana Voiro, “la bacteria afectó pulmones primero y luego corazón. Mostró mejorías en lo respiratorio, pero la válvula quedó dañada y hay que reemplazarla para que puedan seguir con el tratamiento”.

A tal efecto, necesita dadores de sangre factores 0- y A-, y fundamentalmente dos dadores de plaquetas, los cuales son requeridos con suma urgencia para poder iniciar el procedimiento en el quirófano.