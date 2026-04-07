    • 7 de abril de 2026 - 16:33

    Emi Voiro: Pedido urgente de dadores y cadena de oración para el músico sanjuanino

    Se necesitan donantes de plaquetas y de sangre para el artista, que será operado del corazón este miércoles 8 de abril

    El músico Emi Voirio atraviesa un momento delicado y necesita de la solidaridad de los sanjuaninos&nbsp;

    El músico Emi Voirio atraviesa un momento delicado y necesita de la solidaridad de los sanjuaninos 

    Foto:

    El ambiente artístico local se moviliza nuevamente en redes sociales para solicitar oraciones, pero también donantes de sangre y plaquetas para Emi Voiro. El músico sanjuanino será intervenido quirúrgicamente este miércoles 8 para un reemplazo de válvula mitral.

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    A tal efecto, necesita dadores de sangre factores 0- y A-, y fundamentalmente dos dadores de plaquetas, los cuales son requeridos con suma urgencia para poder iniciar el procedimiento en el quirófano.

    Cómo colaborar

    • Plaquetas: Por la urgencia, los voluntarios deben presentarse directamente en Rivadavia 728 este. Para consultas, está habilitado el teléfono 264-4223571.

    • Sangre: Los interesados deben solicitar un turno previo a través de la plataforma del IPHEM en el sitio web https://darturnos.com/iphem

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