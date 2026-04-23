La comunidad musical de San Juan se une para ayudar a Emi Voiro y Matías Inostroza con un festival imperdible

Bajo la consigna “Todos por Mati y Emi” , la comunidad musical sanjuanina se unirá una vez más para ayudar a los colegas que atraviesan complejos cuadros de salud que los dejan fuera de la actividad. Para colaborar con las familias de Matías Inostroza y Emi Voiro, y aliviar los gastos médicos, un nuevo festival tendrá lugar en la agenda cultural de la provincia.

La UCCuyo dio un gran paso en la obra clave que permitirá ahorrar el 50% del agua que se consume en el predio

La Bancaria va a paro por 24 horas por el cierre de delegaciones del BCRA, ¿cuál será el impacto en San Juan?

La propuesta contará con la participación de músicos y bandas de la provincia que se organizaron de manera desinteresada para ayudar a sus colegas. Además de recaudar dinero, la actividad apunta a generar un espacio de encuentro y respaldo para ambos artistas, demostrando una vez más la solidaridad que caracteriza a los sanjuaninos.

La grilla para la velada será más que interesante y variada, con presencia de músicos y bandas que tienen fuerte vínculo con Emi y Mati. En escenario estarán La Camerata San Juan, Limbo – Tecno Rock, Guacamole, Welcome, Los Videla, Hugo de Omega y el cierre a cargo de King of Banana.

Cabe recordar que tanto Emiliano como Matías se encuentran aun fuera de actividad, debido a sus cuadros de salud. Inostroza sufrió un accidente el pasado 12 de marzo en Rawson y a raíz del fuerte impacto sufrió heridas de consideración, como una fractura en una de sus muñecas y múltiples fracturas en una pierna.

Por su parte, Voiro viene de un largo proceso de recuperación, tras un siniestro vial que protagonizó en 2023. En las últimas intervenciones quirúrgicas para recambio de prótesis las mismas no salieron como esperaban los médicos, contrayendo una infracción dentro del hospital, lo que llevó a dilatar su recuperación, permaneciendo por estas horas internado en la división coronaria del Hospital Rawson.

Debido a ambas situaciones, los gastos médicos exceden a las familias de los músicos y desde la comunidad que los conoce y ha compartido con ellos los gestos solidarios no han cesado. Este festival es uno de los tantos que se vienen realizando, con gran apoyo y adhesión.

Todos los detalles sobre el festival por Emi Voiro y Matías Inostroza

El evento se realizará el próximo jueves 7 de mayo, a partir de las 21 horas, en el Teatro Sarmiento. Las entradas se pueden adquirir por entradaweb.com y tendrán un costo de $15.000.

Todo lo recaudado se entregará a las familias de los músicos.