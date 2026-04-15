La cultura del freestyle brilla con una nueva edición de "Pluma Ninja"

El Centro Cultural Conte Grand será escenario de duelos de ingenio y rimas improvisadas, con los mejores exponentes del arte urbano sanjuanino.

El freestyle local se prepara para el duelo artístico de destacados exponentes.

La escena urbana de San Juan vuelve a vibrar este jueves. El Centro Cultural Conte Grand se transformará una vez más en el epicentro de las rimas y la improvisación con el regreso de Pluma Ninja, la liga de freestyle que ha logrado capturar la esencia del talento joven local.

Esta segunda edición -que se desplegará bajo la mística consigna "El próximo samurai"_ promete elevar la vara competitiva en una jornada donde la agilidad mental y el ingenio serán las únicas armas permitidas.

Escenario del arte urbano El freestyle ha dejado de ser un movimiento periférico para consolidarse como un pilar fundamental de la expresión artística contemporánea. En este sentido, el Conte Grand reafirma su compromiso con las nuevas tendencias, brindando un espacio abierto para el desarrollo del arte callejero.

Pluma Ninja no es solo una competencia, es una plataforma de visibilización para los artistas emergentes que encuentran en el micrófono una vía para canalizar su realidad y su creatividad. La propuesta, que se caracteriza por un ambiente cargado de energía y camaradería, busca fortalecer los lazos de la comunidad.

Al ser un evento con entrada libre y gratuita, se invita a los seguidores más fieles y también a quienes deseen conocer la disciplina, a ser parte de una experiencia que combina identidad, ritmo y una sana rivalidad deportiva.