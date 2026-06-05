    • 5 de junio de 2026 - 11:50

    La entrevista que Skay le dio a DIARIO DE CUYO en 2015 poniendo en duda la enfermedad y que despertó la furia del Indio Solari

    Las palabras Skay Beilinson sacudieron al Indio, que no tardó en responderle.

    La entrevista que Skay le dio a DIARIO DE CUYO en 2015 poniendo en duda la enfermedad y que despertó la furia de El Indio Solari

    La entrevista que Skay le dio a DIARIO DE CUYO en 2015 poniendo en duda la enfermedad y que despertó la furia de El Indio Solari

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    La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari generó una profunda conmoción en la música nacional y reinstaló en la memoria colectiva los capítulos más complejos de la mítica dupla ricotera. Entre los hitos que marcaron el quiebre definitivo de su relación, cobra especial relevancia la histórica entrevista que Skay Beilinson concedió a DIARIO DE CUYO en julio de 2015, una declaración que puso en duda la salud del cantante y desató la furia inmediata del líder de Los Redondos.

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    En aquel diálogo exclusivo con este medio sanjuanino, al ser consultado sobre el cuadro clínico que aquejaba a Solari, el guitarrista lanzó una frase que sacudió los cimientos del rock argentino: "El Indio es un gran fabulador". Si bien en esa misma intervención intentó matizar sus dichos al agregar que no sabía si lo anunciado era falso o verdadero y que deseaba que fuera algo pasajero, la duda ya había sido sembrada de manera pública.

    La respuesta de Solari no tardó en llegar y se canalizó a través de una dura carta difundida en el sitio Redonditos de Abajo. El cantante no ocultó su indignación ante los cuestionamientos de su excompañero de escenarios y calificó la actitud de Beilinson sin rodeos, al afirmar de manera categórica que sembrar dudas ante una enfermedad importante se describía, con simpleza, como una canallada. Este cruce epistolar y mediático profundizó la grieta entre ambos, un distanciamiento que se había iniciado formalmente con la disolución de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en noviembre de 2001 por disputas en torno a la custodia de los soportes de grabación de los conciertos históricos de la banda.

    Años después de aquel enfrentamiento que pareció obturar cualquier posibilidad de retorno a los escenarios, el fallecimiento del Indio Solari propició un último y sentido mensaje por parte de Skay.

    A través de sus canales oficiales, el guitarrista de 74 años expresó un profundo dolor por la partida de su eterna otra mitad, al asegurar que lo llevará en cada recuerdo y en cada canción de ayer, despidiéndolo como la luz que viaja entre nosotros y sellando la publicación con las emblemáticas siglas "PR".

    Como consecuencia del duelo, el músico dispuso además la suspensión del concierto que tenía programado junto a Los Fakires en el Bioceres Arena de Rosario.

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