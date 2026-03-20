La fortuna de Chuck Norris: este era el patrimonio de la leyenda del cine al momento de su muerte

La muerte de Chuck Norris sacudió al mundo del cine y las artes marciales. La noticia del fallecimiento-ocurrido ayer jueves- fue confirmada por su familia durante las primeras horas del viernes a través de un comunicado en las redes oficiales de Chuck.

Mauro Icardi y la China Suárez viajaron de urgencia a Buenos Aires por el embargo de "la casa de los sueños"

“Con gran pesar, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris, ocurrido ayer por la mañana. Aunque preferimos mantener la privacidad de las circunstancias, queremos que sepan que estuvo rodeado de su familia y que falleció en paz”, se lee en el mensaje.

Durante la jornada previa, un allegado había declarado que el intérprete de 86 años se encontraba bien, luego de haber sido trasladado a un hospital de la isla. Sin embargo, el desenlace sorprendió a fanáticos y colegas, que hoy recuerdan su legado en múltiples generaciones.

El camino de Chuck Norris hacia la fama comenzó en condiciones adversas. Nació el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, y fue el mayor de tres hermanos. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad y el alcoholismo paterno.

A los 16 años, tras el divorcio de sus padres, se mudó junto a su madre y hermanos, primero a Kansas y luego a California. Allí terminó el colegio y, en 1958, se alistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Fue en Corea del Sur donde descubrió su pasión por las artes marciales, disciplina que terminaría definiendo toda su trayectoria.

De regreso en California en 1962, abrió su primera escuela de karate y empezó a competir en torneos, construyendo una reputación que lo llevaría más tarde a la pantalla grande.Fue a principios de los años 60 cuando Chuck Norris abrió su primer escuela de artes marciales

Consagración mundial

El punto de inflexión en la carrera de Norris llegó en 1972, cuando actuó junto a Bruce Lee en “Way of the Dragon”. La escena del Coliseo romano se convirtió en un clásico del género y le permitió acceder a nuevas oportunidades en Hollywood.

Durante los años ochenta, su figura se asoció a películas de acción que explotaban sus dotes marciales. La imagen de luchador imbatible consolidó su popularidad no solo en Estados Unidos, sino en mercados de todo el mundo.

La permanencia de Norris en el imaginario colectivo se debió tanto a su destreza física como a la disciplina que mostró fuera de la pantalla, expandiendo su influencia a través de escuelas de artes marciales y diversos negocios.

"Way of the Dragon", película que protagonizó Chuck Norris junto a Bruce Lee, fue el parte aguas para su éxito internacional

La figura de Chuck Norris se mantuvo vigente durante décadas, gracias a su participación en películas que marcaron una época y a su aporte a la difusión de las artes marciales. Se destaca particularmente su salto a la televisión con Walker, Texas Ranger en 1993, producido bajo el sello Cannon Television con nueve temporadas, 200 episodios y una película para televisión. Esta serie inmortalizaría la imagen de cowboy de Chuck Norris.

Otro momento clave de Chuck Norris fue su participación en la serie 'Walker Texas Ranger' (Panamericana)

El dato final, confirmado tras su fallecimiento, permite dimensionar el impacto material de una vida dedicada al espectáculo y al trabajo constante: la fortuna de Chuck Norris al momento de su muerte se estimaba en USD 70 millones.

Vida personal y retiro en Hawái

En el plano sentimental, Norris contrajo matrimonio con Dianne Holecheck en 1958 y tuvo con ella dos hijos antes de divorciarse en 1988. Además, conoció a una hija nacida de una relación anterior ya en la adultez.

En 1998, se casó con la modelo Gena O’Kelley y, en 2001, nacieron sus gemelos. Durante sus últimos años, el actor eligió la tranquilidad de Kauai, rodeado de su familia y nietos, disfrutando de la naturaleza y el clima de Hawái, lejos del bullicio de Hollywood.