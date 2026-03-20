    • 20 de marzo de 2026 - 13:35

    La fortuna de Chuck Norris: este era el patrimonio de la leyenda del cine al momento de su muerte

    Chuck Norris forjó una de las carreras más exitosas e influyentes dentro del cine de acción, lo que le permitió retirarse de Hollywood y vivir una vida tranquila en Hawái hasta sus últimos días.

    Chuck Norris forjó una de las carreras más exitosas de Hollywood. Estaba retirado en Hawái hace varios años.&nbsp;

    Chuck Norris forjó una de las carreras más exitosas de Hollywood. Estaba retirado en Hawái hace varios años. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    murio chuck norris: el actor estadounidense tenia 86 anos y estaba internado

    Murió Chuck Norris: el actor estadounidense tenía 86 años y estaba internado
    Mauro Icardi y la China Suárez viajaron de urgencia a Buenos Aires. 

    Mauro Icardi y la China Suárez viajaron de urgencia a Buenos Aires por el embargo de "la casa de los sueños"

    “Con gran pesar, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris, ocurrido ayer por la mañana. Aunque preferimos mantener la privacidad de las circunstancias, queremos que sepan que estuvo rodeado de su familia y que falleció en paz”, se lee en el mensaje.

    Durante la jornada previa, un allegado había declarado que el intérprete de 86 años se encontraba bien, luego de haber sido trasladado a un hospital de la isla. Sin embargo, el desenlace sorprendió a fanáticos y colegas, que hoy recuerdan su legado en múltiples generaciones.

    De una infancia difícil a leyenda

    El camino de Chuck Norris hacia la fama comenzó en condiciones adversas. Nació el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, y fue el mayor de tres hermanos. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad y el alcoholismo paterno.

    A los 16 años, tras el divorcio de sus padres, se mudó junto a su madre y hermanos, primero a Kansas y luego a California. Allí terminó el colegio y, en 1958, se alistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Fue en Corea del Sur donde descubrió su pasión por las artes marciales, disciplina que terminaría definiendo toda su trayectoria.

    De regreso en California en 1962, abrió su primera escuela de karate y empezó a competir en torneos, construyendo una reputación que lo llevaría más tarde a la pantalla grande.Fue a principios de los años 60 cuando Chuck Norris abrió su primer escuela de artes marciales

    Consagración mundial

    El punto de inflexión en la carrera de Norris llegó en 1972, cuando actuó junto a Bruce Lee en “Way of the Dragon”. La escena del Coliseo romano se convirtió en un clásico del género y le permitió acceder a nuevas oportunidades en Hollywood.

    Durante los años ochenta, su figura se asoció a películas de acción que explotaban sus dotes marciales. La imagen de luchador imbatible consolidó su popularidad no solo en Estados Unidos, sino en mercados de todo el mundo.

    La permanencia de Norris en el imaginario colectivo se debió tanto a su destreza física como a la disciplina que mostró fuera de la pantalla, expandiendo su influencia a través de escuelas de artes marciales y diversos negocios.

    "Way of the Dragon", película que protagonizó Chuck Norris junto a Bruce Lee, fue el parte aguas para su éxito internacional

    La figura de Chuck Norris se mantuvo vigente durante décadas, gracias a su participación en películas que marcaron una época y a su aporte a la difusión de las artes marciales. Se destaca particularmente su salto a la televisión con Walker, Texas Ranger en 1993, producido bajo el sello Cannon Television con nueve temporadas, 200 episodios y una película para televisión. Esta serie inmortalizaría la imagen de cowboy de Chuck Norris.

    Otro momento clave de Chuck Norris fue su participación en la serie 'Walker Texas Ranger' (Panamericana)

    El dato final, confirmado tras su fallecimiento, permite dimensionar el impacto material de una vida dedicada al espectáculo y al trabajo constante: la fortuna de Chuck Norris al momento de su muerte se estimaba en USD 70 millones.

    Vida personal y retiro en Hawái

    En el plano sentimental, Norris contrajo matrimonio con Dianne Holecheck en 1958 y tuvo con ella dos hijos antes de divorciarse en 1988. Además, conoció a una hija nacida de una relación anterior ya en la adultez.

    En 1998, se casó con la modelo Gena O’Kelley y, en 2001, nacieron sus gemelos. Durante sus últimos años, el actor eligió la tranquilidad de Kauai, rodeado de su familia y nietos, disfrutando de la naturaleza y el clima de Hawái, lejos del bullicio de Hollywood.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Marley y Vicky Xipolitakis en el Teatro del Bicentenario, incluido en el itinerario de lugares que visitaron en San Juan para hacer el  programa.

    "Por el mundo" en San Juan: día y hora para ver el programa que Marley y Vicky Xipolitakis filmaron en la provincia

    Videoclip de Tini.

    Tini Stoessel estrenó "Dos Amantes" y Messi se volvió meme: mirá el video

    Museo Tornambé

    El Museo Tornambé y un regreso histórico: con cara renovada, abre sus puertas tras estar tres años cerrado

    Ian Lucas, ganador de MasterChef Celebrity 2026.

    Ian Lucas, el ganador de MasterChef Celebrity: "El premio no va a ser para mí"