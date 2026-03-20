    • 20 de marzo de 2026 - 11:15

    Murió Chuck Norris: el actor estadounidense tenía 86 años y estaba internado

    El artista, reconocido por sus papeles en películas de acción, estaba hospitalizado en Hawai.

    chuck norris
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Se conoció este viernes que murió el actor estadounidense Chuck Norris a los 86 años. Estaba internado en Hawái tras sufrir una “emergencia médica”. La noticia fue confirmada por su cuenta de Instagram personal.

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    “Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana [jueves]. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza”, introduce el comunicado publicado este viernes por la mañana.

    Ayer se supo que había sido hospitalizado de urgencia por una descompensación cuya naturaleza no ha sido precisada oficialmente, apenas nueve días después de haber celebrado su cumpleaños número 86.

    El incidente resultó inesperado para su círculo íntimo, dado que el actor se encontraba realizando sus rutinas de entrenamiento habituales en el archipiélago hawaiano.

    Horas antes del suceso, allegados al protagonista de "Walker, Texas Ranger" mantuvieron contacto telefónico con él, describiéndolo con una vitalidad asombrosa e incluso bromeando sobre su estado físico. De hecho, el pasado 10 de marzo, Norris había compartido un video en sus plataformas digitales donde se lo veía en plena actividad, acompañando las imágenes con una frase que hoy cobra especial relevancia: "No envejezco, subo de nivel".

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