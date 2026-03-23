La foto de "17 millones de euros" de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo que causó furor

La modelo y empresaria posteó una imagen de una cena con el astro portugués que se viralizó por los lujos que mostraron con su auto y joyas.

En medio de su recuperación física que lo relegó de la última convocatoria de Portugal en la previa de la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo está aprovechando su tiempo libre para disfrutarlo con su familia y su esposa. Georgina Rodríguez, su pareja, mostró la intimidad de una cena que realizaron juntos mediante una publicación que captó la atención internacional por el nivel de lujo exhibido.

En la imagen, que la modelo y empresaria argentina posteó en su Instagram, el delantero portugués aparece conduciendo un Bugatti Centodieci valorado en 11,5 millones de euros, mientras ambos muestran relojes Patek Philippe y la sortija de compromiso cuya tasación provocó controversia en el mundo de la joyería.

Rodríguez incrementó la exposición mediática de la pareja al compartir una instantánea acompañada de la frase: “Cenita con amor”, donde el conglomerado de bienes exhibidos —el automóvil deportivo, los relojes suizos y la joya— suman un valor superior a los 17,3 millones de euros, según un cálculo realizado por el portal español Marca. Además del Bugatti, los relojes Patek Philippe que lucen en la imagen —modelos 5719/10G y 7118/1450R— tienen un valor conjunto que supera 980.000 euros.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) El anillo que lleva puesto Georgina Rodríguez es el de compromiso que le entregó Cristiano Ronaldo a mediados de 2025. Especialistas del sector valoran la pieza en cifras que fluctúan entre seis y hasta doce millones de dólares, dependiendo de la pureza del diamante central y la cantidad de otras gemas incrustadas, de acuerdo con estimaciones citadas el portal mencionado y el diario inglés The Sun. El diseño ovalado y la presencia de diamantes triangulares convirtieron la joya en un objeto de fascinación y análisis desde que su fotografía comenzó a viralizarse entre los más de 72 millones de seguidores de la modelo en Instagram.

El futbolista de 41 años del Al-Nassr de Arabia Saudita aprovechó su periodo de inactividad para disfrutar junto a su familia en la isla de Madeira, lugar en el que creció. Estas vacaciones en el Atlántico —elegidas ya como destino familiar para 2026— fue escenario de actividades acuáticas y momentos recreativos: se viralizaron videos en redes de Cristiano Ronaldo deslizándose por toboganes y manejando un vehículo sobre el mar, así como practicando surf en un jetfoiler.