"La historia oficial" regresa a las pantallas, a 40 años del Oscar y a 50 del golpe militar

El martes 24 de marzo se conmemora el Día de la Memoria y, en vísperas, La historia oficial regresa a las pantallas del país. Pero esta vez en un contexto especial: 50 años del inicio de la última dictadura militar y 40 años de aquella noche de 1986 en la que el cine argentino ganó un Oscar por primera vez.

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La producción, dirigida por Luis Puenzo y escrita junto a Aída Bortnik , no fue solo un éxito de taquillas. Su espíritu trascendió el séptimo arte, que en este caso fue un puente para poder contarle al mundo algo de este capítulo de la historia argentina. Estrenada el 3 de abril de 1985, fue una herramienta de sanación y denuncia.

Además de subir al podio de la Academia de Hollywood, la obra maestra de Luis Puenzo se llevó otros galardones, como el Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa y el premio a la Mejor Actriz para Norma Aleandro en Cannes

En 2016, La Historia oficial fue reestrenada en cines, en versión restaurada y digitalizada . Y no pasó inadvertida: alrededor de 1.720.000 espectadores volvieron a las salas para verla.

Ganadora del primer Oscar para la Argentina, La historia oficial (1985) es el retrato desgarrador de una sociedad que intenta despertar de su propia ceguera. Ambientada en el final de la última dictadura militar, la trama sigue a Alicia (Norma Aleandro), una profesora de historia de clase acomodada que vive una vida "perfecta" junto a su marido, Roberto (Héctor Alterio), y su hija adoptiva, Gaby (Analía Castro).

image Alicia empieza a pensar si Gaby, su hijita, es hija de desaparecidos

El mundo de Alicia se resquebraja cuando el regreso de una amiga del exilio y las crecientes denuncias de las Abuelas de Plaza de Mayo siembran una duda atroz: ¿es Gaby hija de desaparecidos? A través de una búsqueda desesperada por la verdad, Alicia confronta no solo la complicidad de su esposo con el régimen, sino también su propia ingenuidad.

El Oscar: un momento inolvidable

Aquella 58.ª ceremonia de los Premios Oscar quedó grabada a fuego en la memoria argentina. El 24 de marzo de 1986, exactamente a diez años del golpe militar, el mundo posó sus ojos sobre Puenzo y Aleandro cuando subieron al escenario del Dorothy Chandler Pavilion para recibir la estatuilla a Mejor Película Extranjera.

image Norma Aleandro fue quien anunció y entregó el Oscar a la Mejor Película Extranjera a Luis Puenzo, junto a Jack Valenti

El triunfo de La historia oficial fue un hito político y cultural: era la primera vez que una producción latinoamericana alcanzaba el máximo galardón de Hollywood. Con una emoción contenida, Puenzo pronunció un discurso que erizó la piel: recordó que, mientras aceptaba ese honor, su país conmemoraba una década de "pesadillas", pero que finalmente comenzaban a tener "nuevos sueños".

El impacto fue inmediato. Tras el Oscar, el público volvió masivamente a las salas, alcanzando los 1,8 millones de espectadores, consolidando al film como el puente definitivo para romper el silencio sobre los desaparecidos.

América TV: un encuentro con el pasado

Una de las rentrés más esperadas, de alcance nacional, es la que tendrá América TV el sábado 21. Esta emisión especial no solo destaca por la calidad visual de su versión remasterizada y sin cortes, sino por el valor del testimonio humano. El ciclo contará con la presencia de Analía Castro, la actriz que interpretó a la pequeña Gaby.

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