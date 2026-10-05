La Joaqui respondió a las críticas por su romance con Tiago PZK con una contundente frase

La Joaqui volvió a quedar en el centro de la escena luego de publicar un video en TikTok que sus seguidores interpretaron como una respuesta a las críticas por su romance con Tiago PZK. La artista apareció maquillándose frente a la cámara y eligió un audio que rápidamente generó repercusiones.

Se acabaron los rumores: Tiago PZK y La Joaqui blanquearon su romance con una foto que revolucionó las redes

La Joaqui rompió el silencio sobre su romance con Tiago PZK y respondió a las críticas

“Ya me bautizaron como ‘la peor mujer del mundo’”, se escucha en el video que compartió la cantante. Luego, el audio continúa con una frase todavía más contundente: “Si para ustedes soy la peor mujer del mundo, listo… soy la peor mujer del mundo” .

La publicación generó una fuerte reacción entre sus seguidores y acumuló cientos de comentarios. Mientras algunos usuarios cuestionaron a la artista por la rapidez con la que comenzó su nueva relación, otros salieron en su defensa y respaldaron su decisión de continuar con su vida personal.

La relación entre La Joaqui y Tiago PZK tomó estado público después de la separación de la cantante de Luck Ra. Ambos confirmaron que están en pareja durante un encuentro con periodistas en el aeropuerto de Ezeiza, antes de viajar juntos a Colombia.

En aquella oportunidad, Tiago PZK respondió con humor cuando le preguntaron por el vínculo: “Estamos en pareja, felizmente casados” . También aseguró que conoce a La Joaqui desde hace mucho tiempo.

La confirmación del romance generó comentarios en redes sociales, especialmente por el poco tiempo que, según algunos usuarios, habría transcurrido entre la ruptura de La Joaqui y el comienzo de su relación con el cantante.

La propia Joaqui ya había hablado sobre las versiones que circularon alrededor de su separación de Luck Ra y negó haber sido infiel. En ese contexto, pidió que se respetara su intimidad y cuestionó la exposición que tuvo su vida sentimental.

Las reacciones de los seguidores

El nuevo video volvió a abrir el debate entre los usuarios. Algunos cuestionaron directamente a la cantante, mientras que otros consideraron que tiene derecho a rehacer su vida y defendieron su postura frente a las críticas.

“Te la re mandaste”, escribió uno de los usuarios que se mostró en contra de la relación. Del otro lado, una seguidora le expresó su apoyo y aseguró: “Vos amaste bien a quien no se lo merecía. Te merecés lo mejor”.

La publicación también recibió mensajes de personas que destacaron la personalidad de la artista y su decisión de no entrar en explicaciones sobre su vida privada.

Mientras tanto, la relación entre La Joaqui y Tiago PZK continúa generando repercusiones y volvió a instalar a los tres artistas —La Joaqui, Tiago PZK y Luck Ra— entre los principales protagonistas de la agenda de espectáculos.