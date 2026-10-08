"La letra con sangre entra": la exposición que inaugura en el Chalet Cantoni

El próximo viernes 9 de octubre , el Chalet Cantoni Casa Cultural , inaugurará la muestra de artes visuales "La letra con sangre entra" , un proyecto conjunto a cargo de dos conocidos artistas de San Juan: María Belén Ramírez Guiñazú y Alberto Sánchez Maratta.

El arte como refugio y emoción: Mirta Romero exhibe su universo en el Teatro del Bicentenario

La exposición propone un recorrido visual que invita a reflexionar sobre los cruces entre la educación tradicional, el universo de la infancia, los juguetes y los mecanismos sociales de control disciplinario a través de la historia y los símbolos.

La exposición inaugurará a las 20:00 h, con entrada libre y gratuita, y podrá ser visitadas de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 h y de 17:00 a 20:00 h, hasta el día miércoles 28/10.

“Nuestra muestra pone el eje en el concepto de letra como símbolo, código y constructora de imagen. De la letra a la palabra, de la palabra a la idea y viceversa. Con este tema cada uno desarrolló su producción, en la que ingresan otros elementos de connotación lúdica, como son los juguetes”, explicó a DIARIO DE CUYO Belén.

“En mi caso los soldados son parte de la iconografía que vengo trabajando en toda mi producción, en algunas con tinte lúdico, en otras con tinte político”, explicó. “Mis piezas están centradas en la construcción de textos, narrativas que se arman con la agrupación de letras, símbolos o códigos, palabras que no corresponden a ningún idioma y a la vez a todos”, profundizó la artista, en cuya producción hay letras cosidas con hilos de tripas y papel artesana. “Además presento dibujo y gofrado”, apuntó.

Finalmente, acerca de las influencias estéticas, agregó que “para estas piezas visuales opté por la composición de estilo oriental, en la que predomina compositivamente el vacío, y cada dibujo está acompañado por esta especie de narración construida, un cuento, una historia, etcétera”, concluyó.

Alberto Sánchez Maratta: la educación, el arte y los juguetes

Por su parte, el artista Alberto Sánchez Maratta explicó que “principalmente la idea de esta muestra tiene dos ejes. Uno es la letra escrita como elemento de educación, pero también de disciplinamiento, sobre todo en ciertas épocas”. Y aportó un significativo contexto al título de la exposición, al señalar que “hay una pintura de Francisco de Goya, de fines del siglo XVIII, que trata exactamente sobre eso, que se llama ‘La letra con sangre entra’, que además es un viejo refrán”.

Sin embargo, Sánchez Maratta comentó que, tanto a él como a Belén, “esta cuestión de la educación y la letra escrita nos hizo recordar también los tiempos de infancia y de los juguetes”, que configuran el otro eje sobre el que desarrollaron la muestra.

“El otro eje son estos objetos lúdicos o juguetes que de alguna forma suelen también contener una especie de disciplinamiento en algún punto”.

Para finalizar, el creador remarcó la sutileza del mensaje al afirmar que “de todas maneras, no es tan explícita la muestra, sino que, a partir de esos dos ejes, la letra como elemento de alfabetización, pero también como elemento de disciplina; y los juguetes, vienen a conformar un universo en el cual tratamos de reflexionar acerca de estas cuestiones que tienen que ver con educación, infancia y disciplina”, cerró.