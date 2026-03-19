La mujer de la "kisscam" en Coldplay con Oprah: "No estuvo bien pero no merezco morir por eso"

Kristin Cabot, la mujer detrás de uno de los videos virales más reproducidos del año pasado, narró en el nuevo capítulo del pódcast de Oprah el impacto devastador que tuvo para su vida y la de su familia un instante capturado por la “kiss cam” durante un concierto de Coldplay.

En una conversación donde abordó el costo personal de la viralidad y el escrutinio público, Cabot expuso cómo la exposición digital puede transformar un momento privado en una experiencia de persecución global.

En el episodio, Cabot relató: “A partir de ese momento, mi vida dejó de ser mía. Perdí el control sobre cómo me veían, sobre mi trabajo y sobre mi familia”. Explicó que tras aparecer junto a Andy Byron —entonces director ejecutivo de la empresa tecnológica donde ambos trabajaban— en la pantalla gigante del Gillette Stadium, se desató “una ola de comentarios, memes y campañas de odio que nunca imaginé posibles”.

Cabot aseguró que “ambos estábamos separados de nuestras parejas antes de ese concierto”, y remarcó que la reacción pública fue “desproporcionada y misógina”. Mientras Byron no fue objeto del mismo escrutinio, ella enfrentó amenazas, acoso y cuestionamientos públicos sobre su integridad profesional. “El castigo social que recibí estuvo cargado de violencia. Fue mucho mayor que mi error”, sostuvo durante la entrevista.

Asu vez, Cabot reconoció abiertamente: “No debí haber salido con mi jefe”, pero fue enfática al señalar: “Ningún error personal justifica amenazas de muerte ni la violencia digital que sufrí durante semanas”.

La exdirectora de Recursos Humanos describió que el video alcanzó 300 mil millones de reproducciones en pocas horas. “Verme convertida en objeto de burla y condena, sin que nadie supiera la verdad, fue devastador. Mi carrera, mi reputación y mi humanidad quedaron reducidas a un meme”, confesó ante Oprah.

Kristin Cabot también subrayó que la mayoría de las agresiones provinieron de otras mujeres: “El 90% de los insultos en línea vinieron de mujeres. Las únicas personas que me lo dijeron cara a cara también fueron mujeres”.

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Cómo se gestó la relación y el momento viral

Cabot relató que, aunque existía una conexión profesional y personal previa con Byron, “aquella noche fue la primera vez que ocurrió algo físico entre ambos”. Explicó: “Había una parte de mi historia que no se contó. Tanto Andy como yo estábamos separados y planeando el divorcio. Nuestro vínculo fue siempre consensuado”.

Sobre el instante en la “kiss cam”, recordó: “Vi mi rostro en la pantalla gigante y lo primero que pensé fue en mi esposo —de quien me estaba divorciando— que también estaba en el estadio. Sentí el peso del juicio inmediato: estaba en brazos de mi jefe, siendo la responsable de Recursos Humanos, y en ese segundo lo supe, todo se complicaría”.

Al abandonar la zona con Byron y amigos, creyó que lo principal sería “enfrentar a mi esposo y proteger la armonía familiar”, pero admitió: “Nunca imaginé que ese sería el menor de mis problemas”.

Cabot contó que ambos planearon informar a la junta directiva sobre la relación, para modificar la estructura de dependencia laboral y mantener “total claridad sobre la situación”. Insistió: “Jamás imaginé que un instante en pantalla pudiera escalar de ese modo ni que mi vida privada sería objeto de escrutinio global”.

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El costo real del linchamiento digital

Cabot afirmó: “He pagado un precio inimaginable y nadie merece este nivel de odio”. Tras la difusión del video, recibió mensajes ofensivos, llamadas constantes y amenazas, además de la divulgación de su dirección por una radio local. “Tuvimos paparazzi en la puerta, desconocidos mirando por las ventanas, amenazas de muerte y acoso a mis hijos. Todo porque cometí un error, pero no uno que mereciera esto”.

El hostigamiento no solo la afectó a ella, sino también a su familia. “Mis hijos tenían catorce y dieciséis años. Quise protegerlos, pero resulta imposible cuando gritan fuera de casa y revelan tus datos personales”. El clima de presión la llevó a renunciar: “No podía presentarme ante la empresa como si nada hubiera pasado. La junta me apoyó tras una investigación, pero continuar era imposible”.

Cabot subrayó la discriminación de género: “Nadie cuestionó los méritos de Byron ni lo acusó de avanzar por favores personales. Mientras mi exjefe ha recibido ofertas de empleo e interés profesional, yo no he conseguido retomar mi vida laboral con normalidad”. Añadió: “Si yo hubiera sido hombre, la historia sería distinta. Los insultos sexistas nunca se dirigieron a mi colega varón”.

En el cierre, Cabot advirtió: “Las historias no desaparecen en la era digital; resurgen y se repiten indefinidamente”. Pidió más empatía y menos juicio, y alertó sobre el daño irreparable de los linchamientos digitales: “Muchos no sobreviven a esta violencia; yo tuve apoyo y recursos, pero no siempre es así”. Añadió: “Es vital comprender el daño real que puede ocasionar un acto colectivo de juicio”.