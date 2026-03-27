La música de Cerati, bajo las estrellas sanjuaninas

El otoño comienza a sentirse y, con él, llegan las propuestas que invitan a disfrutar del aire libre antes de que el frío se instale en la provincia. Bajo la consigna "Una noche bajo las estrellas", este domingo se llevará a cabo en La Salmuera otra edición de feria y música, con tributo a Gustavo Cerati, a cargo de Bokanegra.
Esta propuesta planteada como una experiencia sensorial dedicada a la obra del inolvidable frontman de Soda Stereo será el principal atractivo de la jornada, pero no el único: también habrá un repaso por lo mejor del gran Charly García.
A la par de los tributos musicales, el público podrá disfrutar del diseño local y los más pequeños tendrán un lugar para divertirse.
La previa: Dj Set y Charly García
La propuesta musical está dividida para acompañar el ritmo del atardecer. La tarde iniciará con un Sunset DJ Set, diseñado para recibir la caída del sol en el entorno natural de La Salmuera, creando el clima perfecto para la transición hacia los shows en vivo.
Sobre las 18:00 h, en el Escenario 2, comenzará un show íntimo dedicado a Charly, ideal para calentar motores con los clásicos del "padre del rock nacional".
Sin embargo, el plato fuerte llegará a las 20:00 h en el Escenario 1. La banda mendocina Bokanegra será la encargada de repasar el universo sonoro de Cerati, recorriendo tanto su etapa en Soda Stereo como su brillante carrera solista, en un despliegue que promete emoción y fidelidad sonora.
Más que música
El encuentro integrará diversas expresiones recreativas:
Diseño y Producción: una feria de emprendedores locales ofrecerá productos únicos, fomentando el consumo regional.
Gastronomía: el predio contará con un Patio Gastronómico diverso y un Patio Cervecero para acompañar la velada.
Sector infantil: para la familia: Los más pequeños tendrán su lugar exclusivo en la "Plaza Kids", permitiendo que los padres disfruten del espectáculo con tranquilidad.
Tomá nota
Fecha: Domingo 29 de marzo
Horario: Desde las 17:00 h
Lugar: La Salmuera (Chacabuco esquina calle 7, Pocito)
Entradas:$5000. Se pueden adquirir de forma física en Hoffman o mediante la plataforma digital EntradaWeb