La música de Cerati, bajo las estrellas sanjuaninas

Será el domingo 29 de marzo, con una previa dedicada a Charly García. Además, habrá gastronomía, diseño local y actividades infantiles.

El tributo a Cerati estará a cargo de Bokanegra

El otoño comienza a sentirse y, con él, llegan las propuestas que invitan a disfrutar del aire libre antes de que el frío se instale en la provincia. Bajo la consigna "Una noche bajo las estrellas", este domingo se llevará a cabo en La Salmuera otra edición de feria y música, con tributo a Gustavo Cerati, a cargo de Bokanegra.

Esta propuesta planteada como una experiencia sensorial dedicada a la obra del inolvidable frontman de Soda Stereo será el principal atractivo de la jornada, pero no el único: también habrá un repaso por lo mejor del gran Charly García.

A la par de los tributos musicales, el público podrá disfrutar del diseño local y los más pequeños tendrán un lugar para divertirse.

La previa: Dj Set y Charly García image Charly García La propuesta musical está dividida para acompañar el ritmo del atardecer. La tarde iniciará con un Sunset DJ Set, diseñado para recibir la caída del sol en el entorno natural de La Salmuera, creando el clima perfecto para la transición hacia los shows en vivo.

Sobre las 18:00 h, en el Escenario 2, comenzará un show íntimo dedicado a Charly, ideal para calentar motores con los clásicos del "padre del rock nacional".