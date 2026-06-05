La Oveja Negra y Los García, a puro folclore

Versiones de grandes clásicos del folclore cuyano, al mejor estilo de La Oveja Negra y los García . Ese será el plato fuerte de la presentación del combo sanjuanino, que el próximo domingo, en el marco de “Viva Feria”, hará un adelanto de su disco , dedicado completamente al género, que verá la luz este año.

La entrevista que Skay le dio a DIARIO DE CUYO en 2015 poniendo en duda la enfermedad y que despertó la furia de El Indio Solari

El proyecto de plasmar estas reversiones en un álbum de estudio comenzó a madurar de manera orgánica. “ Esto viene ya de hace varios años, teniendo en cuenta el disparador que fue San Juan por mi sangre ”, contó a DIARIO DE CUYO Carlos "Tuti" García, líder de la agrupación. Según recordó, las primeras experiencias con el género se remontan incluso a la Fiesta Nacional del Sol en 2009 , donde compartieron escenario con Los Auténticos Decadentes tocando la emblemática tonada y "La del Jamón". "Después decidimos grabarla, que fue el disparador de hacerla con invitados y todo eso", agregó.

El nuevo álbum estará integrado por 12 obras seleccionadas del cancionero popular , que están entre las más escuchadas del folclore cuyano . Entre los títulos que formarán parte de la producción se encuentran himnos tradicionales como “Vallecito”, “Póngale por las hileras”, “Entre San Juan y Mendoza”, “Calle angosta”, “Cochero de plaza” y la cueca “Pucha cómo es la gente” . Además, el disco incluirá una particular versión de "Virgen de la Carrodilla" , grabada junto a Los Trovadores de Cuyo, y colaboraciones con destacados artistas mendocinos.

“A nosotros nos gustaría tenerlo cerca de septiembre, ojalá podamos. Prácticamente el disco está armado, pero bueno, ahora hay que grabarlo bien, hay que ponerle la parte más importante que es la parte humana”, explicó el artista, quien también hizo referencia a algunas críticas que esta mixtura supo levantar en los sectores más tradicionales.

“ Con San Juan por mi Sangre logramos que prácticamente el 90, 95% de los folcloristas nos dieran luz verde . Y sumándose Darío Bence a la propuesta, creo que tuvimos la voz del gran referente del folclore para sentirnos acompañados en esto. Y, dicho sea de paso, después la grabaron un montón de bandas de acá de San Juan. Fue un antes y un después lo de San Juan por mi Sangre", expresó García.

Para el show de este domingo, la banda no se guardará nada. “Vamos a hacer todas las canciones, prácticamente todo el disco, porque son como 10 canciones”, adelantó García, asegurando que tampoco faltarán los clásicos de su repertorio.

El espectáculo se completará con la participación de artistas invitados, como La Quimera, Tayté, Los Hermanos Videla, Diego Villegas, Caile y Jaime Muñoz, bajo la animación del reconocido Jorge Pascual Recabarren.

Tradición y encuentro popular en Viva Feria

La presentación de la banda se llevará a cabo en el marco de la edición especial "Viva la Patria" de la tradicional Viva Feria, que se desarrolla en el Salón El Prado, el 7 de junio. El predio abrirá sus puertas a partir de las 15:00 h, permitiendo a los asistentes recorrer un importante paseo compuesto por más de 150 emprendimientos locales y artesanos.

“Esta edición especial se llama así porque vamos a festejar todos los acontecimientos patrios, desde el 25 de mayo al 9 de julio, y por supuesto la fundación de San Juan”, detalló Carlos García sobre el marco del evento, que busca resaltar la identidad cultural en una jornada para toda la familia.

La entrada general al complejo tiene un valor de $1.000. Sin embargo, en sintonía con el espíritu de la jornada, "si van con una pilcha gaucha, una boina, una escarapela, o algo patrio, pasan gratis", concluyó el músico.