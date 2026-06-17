La tonada cuyana busca su lugar como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

Las provincias de Cuyo , San Juan, Mendoza y San Luis, presentaron formalmente ante la UNESCO una postulación con el fin de que la tonada cuyana sea declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad , garantizando de este modo su preservación y proyección internacional.

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El histórico acuerdo se selló en la sede de la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, donde confluyeron los máximos referentes del área de la región: la secretaria de Cultura de San Juan, Analía Vilches; el subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca; y el ministro de Turismo y Cultura de San Luis, Juan Álvarez Pinto. Juntos elevaron el pedido formal al Comité Argentino del Patrimonio Cultural Inmaterial, dependiente de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la Unesco.

A partir de este paso administrativo, las administraciones provinciales requirieron el respaldo técnico e institucional del órgano nacional para elaborar el riguroso expediente definitivo que evaluará la entidad internacional.

Respecto al origen y la fuerza de esta postulación conjunta, Vilches detalló cómo se gestó la iniciativa dentro del bloque regional: "Se venía trabajando ya desde el año pasado con diferentes propuestas que se habían realizado desde las tres provincias para poder llegar a esta instancia, que es poder presentarlo ante la Unesco. Cuando estuvimos trabajando en la Ruta Cultural Nacional, como tuvimos un vínculo más cercano, salió entre los temas el de la tonada cuyana. Que el pedido sea de tres provincias que están dentro de una representatividad de región, hace que tenga un peso mayor ante la Unesco ", señaló la funcionaria a DIARIO DE CUYO.

Consultada sobre el estado del trámite, Vilches –quien acotó que Córdoba lleva un par de años con un pedido similar, por el cuarteto- precisó: "Nosotros recién hemos ingresado el pedido". Al argumentar las razones que fundamentan este reclamo de protección global, la funcionaria sanjuanina explicó que se debe "básicamente por ser una expresión representativa de la región, que tiene sus propias características".

Más allá de los honores institucionales, la declaración internacional persigue metas de impacto real. "Primero es darle más visibilidad y relevancia, pero también esto nos da un peso para ciertas cuestiones que tienen que ver con la financiación, cuando presentamos proyectos en diversos lugares", apuntó Vilches.

Tonada: un tesoro regional

Tal como se resalta en la justificación del pedido, la tonada nació hace más de dos siglos, de la fusión entre tradiciones hispánicas, corrientes andinas y raíces criollas. Se ejecuta al compás de guitarras, guitarrones y requintos y se caracteriza por una lírica profunda en versos octosílabos que retratan el paisaje local, el amor y el apego a los orígenes.

La presentación resalta ritos únicos de la misma, como el "cogollo" —un verso improvisado que el músico dedica a un asistente, quien responde tradicionalmente con un brindis de vino— y el "grito cuyano", potente exclamación espontánea de fraternidad.

Patrimonio vivo que “ha resistido el paso del tiempo gracias a la transmisión oral de generación en generación y al compromiso de músicos, poetas y comunidades locales”, ya cuenta con el blindaje de leyes específicas en cada provincia, que buscan protegerla como símbolo de identidad; y también con la Resolución 03/2025 del Parlamento de Cuyo, que la declaró parte integrante del Patrimonio Cultural Intangible de la región.